Kamila vyzdvihla zosnulú kráľovnú ako ojedinelú ženu vo svete mužov

Londýn 18. septembra (TASR) - Nová britská kráľovná manželka Kamila vzdala poctu zosnulej britskej panovníčke Alžbete II. za to, že si sama vydobyla postavenie "ojedinelej ženy" vo svete, ktorému dominujú muži.



Kamila vo svojom prvom verejnom vyjadrení po kráľovninej smrti ďalej uviedla, že pre panovníčku, ktorá zdedila trón v roku 1952, keď mala iba 25 rokov, to muselo byť "veľmi náročné", informuje tlačová agentúra AFP.



Kamila, manželka nového britského kráľa Karola III., to povedala vo vopred nakrútenom príhovore, ktorý televízna stanica BBC odvysiela v nedeľu pred národnou minútou ticha. Tá sa bude konať o 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ).



"Bola súčasťou nášho života odjakživa. Navždy si budem pamätať jej úsmev, ten je nezabudnuteľný," uviedla Kamila, ktorá sa svojej novej pozície ujala za minimálneho rozruchu po tom, ako roky čelila odporu verejnosti.



Karol III. sa s touto ženou zosobášil v roku 2005 po dlhodobom milostnom vzťahu. Kamila sa roky stretávala s nevôľou mnohých Britov, ktorí ju vinili z rozpadu Karolovho prvého manželstva s Dianou, princeznou z Walesu.