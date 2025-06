Kamión zo SR v Maďarsku prerazil múr domu, zranil 17-ročné dievča

Budapešť 27. júna (TASR) - Ťažké poranenia utrpelo v piatok sedemnásťročné dievča v západomaďarskej obci Zalabaksa v rodinnom dome, do ktorého narazil kamión so slovenským evidenčným číslom. Podľa servera zaol.hu vodič nákladného vozidla zišiel z cesty a prerazil plot aj tehlovú stenu spálne rodinného domu, v ktorej spalo dievča. Záchranári previezli do nemocnice dievča i zraneného slovenského vodiča, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kamión, ktorý smeroval na štátnej ceste č. 86 od slovinského hraničného priechodu Rédics v Zalianskej stolici k obci Zalalövő, havaroval o 01.45 h na Rákociho ulici. Pri náraze sa zrútil múr domu a strecha sadla na kabínu nákladného auta.



Vodič auta zostal zakliesnený v kabíne, odkiaľ ho vyslobodili hasiči a odovzdali záchranárom. O jeho stave sa server bližšie nezmienil. Dievča v troskách izby utrpelo podľa servera pravdepodobne zlomeniny končatín a panvy.



Príčiny nehody vyšetruje polícia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)