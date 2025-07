Kamióny s humanitárnou pomocou začali smerovať z Egypta k Pásmu Gazy

Káhira/Gaza 27. júla (TASR) - Kamióny s humanitárnou pomocou začali v nedeľu smerovať z Egypta k Pásmu Gazy po mesiacoch medzinárodného tlaku a varovaní humanitárnych organizácií pred šírením hladomoru v palestínskej enkláve. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na egyptskú štátnu televíziu al-Káhira, píše TASR.



Desiatky kamiónov prevážajúcich tony pomoci smerovali k priechodu Kerem Šalom na juhu okupovanej palestínskej enklávy, uviedol korešpondent egyptskej televízie z hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy.



Izrael v sobotu tiež oznámil, že v noci začne do Pásma Gazy zhadzovať medzinárodnú humanitárnu pomoc a vytvorí humanitárne koridory pre konvoje Organizácie Spojených národov (OSN). Palestínske zdroje potvrdili, že pomoc už začala dopadať do severnej časti enklávy.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí ďalej uviedlo, že armáda v nedeľu ráno uplatní „humanitárnu pauzu“ v civilných centrách a humanitárnych koridoroch. Ďalšie podrobnosti neposkytlo.



Medzinárodné organizácie upozorňujú, že 2,2 milióna tamojších obyvateľov vzdoruje rozsiahlemu hladu, pričom potraviny sa rýchlo míňajú po tom, čo Izrael v marci úplne prerušil dodávky do vojnou skúšanej oblasti. Tie boli obnovené v máji, no s novými obmedzeniami.



Tel Aviv však tvrdí, že do Pásma Gazy pustil dostatok potravín, a viní OSN, že ich nedokáže správne distribuovať. OSN zas tvrdí, že v rámci izraelských obmedzení funguje čo najefektívnejšie.



Najnovšie kroky v súvislosti s poskytovaním humanitárnej pomoci prichádzajú krátko po tom, ako boli nepriame rokovania o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v katarskej Dauhe prerušené bez dosiahnutia dohody.