Kampaň Čas žiť v Rusku: Moskva láka cudzincov so zručnosťami
Autor TASR
Moskva 15. apríla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí spustilo novú digitálnu službu, ktorá cudzincom umožňuje požiadať o pobyt a prácu v krajine. Uviedlo to v stredu na sociálnej sieti X a sprístupnilo aj webovú stránku timetoliveinrussia.com (Čas žiť v Rusku). TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Rusko čelí od začiatku vojny na Ukrajine akútnemu nedostatku pracovných síl vo viacerých sektoroch. Stovky tisíc ľudí vstúpili do armády a pracovníkov z civilných podnikov odlákal lepšie platený obranný priemysel.
Krajina tiež zaznamenala od roku 2022 vlnu emigrácie, keď ju mnohí ľudia opustili pre sprísnenie politickej kontroly a obmedzenia občianskeho života po začiatku vojny s Ukrajinou.
Program „Čas žiť v Rusku“ sa zameriava na cudzincov so „žiadanými zručnosťami“, ktorí prejavujú „rešpekt“ k „tradičným ruským hodnotám“, napísalo ministerstvo na platforme X.
Príspevok ministerstva odkazoval na webovú stránku, na ktorej sa podľa Reuters v stredu ukazovala správa „chyba 404 – stránka sa nenašla“. Vo štvrtok bola stránka timetoliveinrussia.com funkčná.
Medzi oprávnených uchádzačov patria vedci, podnikatelia, športovci, kreatívni profesionáli, talentovaní študenti a absolventi, investori a ďalší žiadaní špecialisti. Musia predložiť žiadosť a krátky životopis, poskytnúť dokumenty potvrdzujúce kvalifikáciu, absolvovať online pohovor a potom počkať na rozhodnutie s lehotou na posúdenie maximálne 125 dní.
Úspešnému uchádzačovi bude pridelený osobný manažér, ktorý mu pomôže s vízami, hraničnými postupmi a ubytovaním.
