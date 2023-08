Kampaň prezidenta Kolumbie financoval bez jeho vedomia drogový barón

Bogota 6. augusta (TASR) — Prvý ľavicový kolumbijský prezident Gustavo Petro nevedel, že jeho syn Nicolás mu na predvolenú kampaň poskytol finančné prostriedky získané od bývalého drogového baróna. Petrov syn, ktorý čelí obvineniu z prania špinavých peňazí, to uviedol v sobotu pre časopis Semana, ktorý cituje agentúra AFP.



"Ani môj otec, ani manažér (jeho volebnej) kampane Ricardo Roa nevedeli o peniazoch, ktoré sme Daysuris (Vásquezová — Nicolásova bývalá manželka) a ja dostali od Santandera Lopesierru a od Gabriela Hilsacu," objasnil 37-ročný politik.



Prokuratúra uviedla, že Nicolás Petro dostal od Lopesierru približne 400 miliónov pesos (vyše 88.000 eur).



Lopesierra je bývalý kolumbijský senátor, ktorý si v USA odpykal trest odňatia slobody za obchodovanie s kokaínom.



Ďalšie sumy na Petrovu kampaň plynuli od Alfonsa Hilsacu, otca Gabriela Hilsacu, podnikateľa zapleteného do financovania pravicových polovojenských skupín a obvineného z plánovania vrážd.



Prezident Petro poprel, že by vedel o akomkoľvek pláne, ktorým by sa jeho kampaň financovala aj špinavými peniazmi.



AFP konštatovala, že vyjadrenia pre časopis Semana sú vôbec prvým verejným potvrdením zo strany jeho syna, ktorý tiež trvá na tom, že jeho otec o ničom nevedel.



Nicolás Petro priznal, že jeho vzťahy s otcom, ďalšími členmi rodiny i niektorými priateľmi neboli dobré už niekoľko mesiacov.



"Vo chvíli, keď sa to stalo a oni videli, že už pre nich nie som užitočný, začali sa mi obracať chrbtom," povedal.



Kolumbijský prezident vyhlásil, že pri obvinení svojho syna rešpektuje nezávislosť súdnictva.



AFP pripomenula, že sudca v piatok vymeral Nicolásovi Petrovi podmienečný trest na základe obvinení z prania špinavých peňazí a nezákonného obohacovania. Daysuris Vásquezová totiž obvinila svojho bývalého manžela, že si privlastnil peniaze určené na kampaň svojho otca a použil ich na svoj nákladný život.



Gustavo Petro si v pondelok pripomenie prvé výročie svojho nástupu do funkcie.