Kampaň uchádzača o Biely dom Bloomberga stála miliardu dolárov

Washington 21. apríla (TASR) - Michael Bloomberg minul približne miliardu dolárov za tri mesiace v snahe získať kandidatúru Demokratickej strany vo voľbách amerického prezidenta. V pondelok to oznámila Federálna volebná komisia.



Miliardár a bývalý starosta New Yorku si predvolebnú kampaň financoval sám a údajne neprijal žiadne peňažné dary, napísala tlačová agentúra DPA.



Bloomberg odstúpil zo súboja o Biely dom začiatkom marca, už po troch mesiacoch kampane, pretože v primárkach demokratov dosahoval neuspokojivé výsledky.



Na inzerciu v televíziách minul stovky miliónov dolárov, čo je oveľa viac, než ktorýkoľvek iný kandidát.



Bloomberg po odstúpení prisľúbil, že počas predvolebnej kampane bude ďalej finančne podporovať demokratov, aby vo federálnych prezidentských voľbách naplánovaných na november porazili republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa.



Niekdajší starosta New Yorku sa staval do polohy centristu a obhajoval prísnejšie zákony o zbraniach, ako aj dôraznejšie opatrenia proti zmene klímy, reformy zdravotníctva a školstva a takisto žiadal vyššie dane pre majetných ľudí.



Médiá nedávno Bloomberga kritizovali a obvinili ho z nedodržania sľubov daných členom volebnému štábu, že im bude naďalej platiť mzdy a náklady na zdravotné poistenie.