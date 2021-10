Kampaň v Česku je plná emócií a nervozity, hovorí Jelínek

TASR prináša chronológiu volieb do dolnej komory českého parlamentu:



31. mája – 1. júna 1996



Konali sa prvé voľby do zákonodarného orgánu nazvaného Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR. Zvíťazila v nich Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 29,62 percenta hlasov pred Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD), ktorej dali voliči 26,44 percenta hlasov. Na treťom mieste skončila Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) s 10,33 percenta. Nasledovali Kresťanská a demokratická únia – Československá strana ľudová (KDU-ČSL) so ziskom 8,08 percenta hlasov, krajne pravicová populistická strana Združenie za republiku – Republikánska strana Československa (8,01 percenta) a Občianska demokratická aliancia (ODA; 6,36 percenta).



Václav Klaus (ODS) zostavil menšinovú vládu zloženú z ODS, KDU-ČSL a ODA, tolerovanú ČSSD.



19. – 20. júna 1998



V predčasných voľbách zvíťazila ČSSD, ktorú volilo 32,31 percenta voličov. Druhá ODS získala 27,74 percenta, tretí komunisti 11,03 percenta. Do parlamentu sa ešte dostala KDU-ČSL (9 percent) a liberálna Únia slobody (US; 8,60 percenta).



Na základe opozičnej zmluvy vytvoril sociálny demokrat Miloš Zeman (ČSSD) menšinovú vládu tolerovanú ODS.



14. – 15. júna 2002



Vo voľbách do dolnej komory českého parlamentu obhájili víťazstvo sociálni demokrati (30,2 percenta), nasledovaní ODS (24,47 percenta), komunistami (18,51 percenta) a koalíciou KDU-ČSL a US-DEU (Únia slobody – Demokratická únia) so ziskom 14,27 percenta hlasov voličov.



Vládu zostavil Vladimír Špidla (ČSSD) s koalíciou (KDU-ČSL + US-DEU). Po prepade v júnových voľbách do Európskeho parlamentu podal v roku 2004 demisiu a nový kabinet vytvoril v auguste toho istého roku jeho stranícky kolega Stanislav Gross. Aj ten po afére okolo financovania svojho bytu v úrade predčasne skončil a v kresle ho vystriedal v apríli 2005 ďalší sociálny demokrat Jiří Paroubek.



2. – 3. júna 2006



ODS získala 35,38 percenta hlasov voličov, čo je dosiaľ historicky najlepší výsledok, aký sa podaril dosiahnuť politickej strane v parlamentných voľbách v ČR. Rovnako aj ČSSD na druhom mieste si zapísala svoj historicky najlepší výsledok, keď jej dali voliči 32,32 percenta hlasov. Na treťom mieste skončili komunisti (12,81 percenta), nasledovala KDU-ČSL (7,22 percenta) a prvýkrát sa dostala do parlamentu Strana zelených (SZ; 6,29 percenta).



Najskôr zostavil jednofarebnú vládu Mirek Topolánek (ODS). Tá však nezískala dôveru a tak vznikla druhá Topolánkova vláda z ODS, KDU-ČSL a zelených, ktorá bola ale v roku 2009 zosadená a vystriedala ju úradnícka vláda Jana Fischera.



28. – 29. mája 2010



Zaujímavosťou týchto volieb do Poslaneckej snemovne bolo, že všetky doterajšie parlamentné strany zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcimi pokles volebnej podpory. Víťazná ČSSD (22,08 percenta) získala o desať percent menej. Na druhom mieste ODS (20,22 percenta) stratila viac ako 15 percent a KDU-ČSL (4,39 percenta) sa do parlamentu po prvý raz v novodobej histórii ani nedostala. Naopak, prvýkrát vo voľbách uspeli nové politické subjekty: TOP 09 (16,70 percenta) a Veci verejné (10,88 percenta). Do parlamentu sa dostali ešte komunisti (11,27 percenta).



Koaličnú vládu vytvoril Petr Nečas (ODS) spolu s TOP 09 a stranou Veci verejné.



25. – 26. októbra 2013



Predčasné voľby vyhrala so ziskom 20,45 percenta hlasov ČSSD. Výrazný úspech zaznamenalo na druhom mieste hnutie ANO 2011 podnikateľa Andreja Babiša (18,65 percenta). Voliči mu dali takmer jeden milión hlasov, čo je historicky najväčší počet pre nový politický subjekt v dejinách Českej republiky. Tretia skončila KSČM (14,91 percenta), nasledovaná TOP 09 (11,99 percenta) a ODS (7,72 percenta). Do Poslaneckej snemovne sa vrátila KDU-ČSL (6,78 percenta) a po prvý raz zasadli v poslaneckých laviciach aj zástupcovia hnutia Úsvit priamej demokracie Tomia Okamuru so ziskom 6,88 percenta.



Sociálny demokrat Bohuslav Sobotka (ČSSD) vládol spolu s ANO a KDU-ČSL.



20. – 21. októbra 2017



V poradí v siedmich voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO, ktoré získalo 29,64 percenta hlasov voličov. S výraznou stratou skončila na druhom mieste ODS (11,32 percenta), tretia bola Česká pirátska strana (10,79 percenta), štvrtá Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru (10,64 percenta). Potrebnú päťpercentnú hranicu ešte prekročili komunisti (7,76 percenta), ČSSD (7,27 percenta), KDÚ-ČSL (5,80 percenta), TOP 09 (5,31 percenta) a Starostovia a nezávislí (5,18 percenta).



Menšinová vláda Andreja Babiša zložená z ANO a ČSSD, tolerovaná komunistami, získala dôveru parlamentu až 12. júla 2018.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Kampaň pred nadchádzajúcimi voľbami do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR) je plná emócii a nervozity jednotlivých politických lídrov. Výsledky hlasovania sú vo hviezdach a tri najsilnejšie politické subjekty pravdepodobne dosiahnu veľmi tesné výsledky. V rozhovore pre TASR to povedal český politológ Lukáš Jelínek.” myslí si Jelínek. Politológ predpokladá, že súčasný premiér Andrej Babiš obháji svoju doterajšiu pozíciu a prezident Miloš Zeman ho poverí zostavením novej vlády.,” povedal Jelínek.Otáznik visí nad volebným výsledkom konzervatívnej koalície SPOLU (KDÚ-ČSL, ODS, TOP 09) a stredopravej koalície Pirátov a Starostov. Obe zoskupenia si dali za úlohu poraziť vo voľbách hnutie ANO.,” špekuluje Jelínek.Obe koalície podľa politológa vznikli preto, aby sa spoločne dokázali jasnejšie vymedziť voči Babišovmu ANO a získať priaznivejší volebný výsledok.,” analyzuje Jelínek, podľa ktorého sú Piráti a Starostovia koalíciou, ktorá ťaží z rastúcej popularity v mestách, ale aj na vidieku.,” povedal Jelínek.Otázkou volieb podľa neho zostáva, či sa podarí do PS PČR prebojovať sociálnym demokratom (ČSSD) a komunistom (KSČM), ktorí sú podľa predvolebných prieskumov na hranici zvoliteľnosti.,” zhrnul politológ.V otázke povolebného vývoja je Jelínek presvedčený o tom, že zostavovanie vlády bude náročný a zdĺhavý proces.” povedal odborník na českú politickú scénu.Lukáš Jelínek je český politológ, ktorý komentuje aktuálne politické dianie pre viaceré české médiá vrátane verejnoprávnej televízie a rozhlasu. V minulosti pracoval ako konzultant bývalého premiéra Vladimíra Špidlu a ako poradca predsedu PS PČR Lubomíra Zaorálka (obaja ČSSD).