Kamyšin: Rusi poškodili strategický most cez rieku Dnester

Kyjev 26. apríla (TASR) - Riaditeľ ukrajinskej štátnej železničnej spoločnosti Olexandr Kamyšin v utorok vyhlásil, že pri útoku ruských síl bol poškodený strategický most cez rieku Dnester. Tento letecký úder podľa neho prerušil železničné spojenie s časťami Odeskej oblasti západne od ústia rieky, ale tiež do susedného Rumunska. TASR informácie prevzala od agentúry AP.



Najnovší incident si podľa šéfa železníc nevyžiadal žiadne obete ani zranených. Kamyšin však už v pondelok obvinil ruskú armádu zo "systematického ničenia" železničnej infraštruktúry. Najmenej päť osôb prišlo o život a ďalších 18 utrpelo zranenia počas pondelkových ruských útokov v západoukrajinskej Vinnyckej oblasti.



AP dala útoky na ukrajinské železnice do súvisu s minulotýždňovým vyhlásením veliteľa ruského Centrálneho vojenského okruhu generálmajora Rustama Minnekajeva. Ten v piatok vyhlásil, že vojenským cieľom Ruska je zmocniť sa Donbasu, ale aj celého juhu Ukrajiny a zlepšiť tak svoj prístup do Podnesterska. V tomto moldavskom odštiepeneckom regióne od začiatku týždňa stúpa napätie po viacerých incidentoch.