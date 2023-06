Kamyšin: Výsledky inšpekcie podzemných krytov v Kyjeve sú sklamaním

Kyjev 10. júna (TASR) - V stave spôsobilom na prevádzku je len 15 percent z celkovo 4655 krytov civilnej ochrany v Kyjeve. Päťdesiat percent krytov je technicky spôsobilých, ale je potrebné "dať ich do poriadku".



Podľa britskej stanice BBC o tom v sobotu prostredníctvom aplikácie Telegram informoval ukrajinský minister strategického priemyslu Olexandr Kamyšin.



Výsledky "auditu" podzemných krytov označil pritom Kamyšin za sklamanie.



Kontroly nariadil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň - po tom, ako v ukrajinskom hlavnom meste zahynuli traja ľudia, ktorí sa počas ruského náletu nemohli dostať do krytu.



Kamyšin sumarizoval, že 44 percent krytov je prístupných kedykoľvek, ďalších 21 percent bolo prístupných do piatich minút a zvyčajne sa otvárali na poplach.



Dodal, že komisia pripraví úplnú správu o stave krytov civilnej ochrany počas víkendu.



Kyjev bol za posledný mesiac vystavený ostreľovaniu ruskou armádou najmenej 18-krát, pričom zahynulo niekoľko ľudí a desiatky boli zranené. Ukrajina uviedla, že cieľom ostreľovania bola civilná a kritická infraštruktúra.