Kanada a Holandsko pred súdom OSN obvinili Sýriu z mučenia

Haag 12. júna (TASR) - Kanada a Holandsko sa obrátili na Medzinárodný súdny dvor (MSD) so žalobou voči Damasku, ktorý obvinili z prípadov mučenia. Ide o prvú kauzu adresovanú najvyššiemu súdu OSN, ktorá sa týka občianskej vojny v Sýrii, informovala v pondelok agentúra AFP.



MSD so sídlom v Haagu (angl. skratka ICJ) uviedol, že Holandsko a Kanada vinia Sýriu z porušenia dohovoru OSN proti "mučeniu alebo inému krutému zaobchádzaniu" vrátane "použitia chemických zbraní".



Obe krajiny požiadali MSD, aby voči Sýrii prijal naliehavé opatrenia vrátane príkazu, aby prepustila väzňov, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní. Žiadajú tiež, aby Damask umožnil prístup medzinárodných pozorovateľov do väzenských centier, odhalil miesta pochovania osôb, ktoré zomreli vo väzbe, a uchoval všetky dôkazy vrátane lekárskych záznamov.



Kanada a Holandsko vo svojej žalobe na MSD, ktorý rozhoduje o sporoch medzi členskými štátmi OSN, tvrdia, že "Sýria sa dopustila nespočetných porušení medzinárodného práva, a to minimálne počnúc rokom 2011".



Podľa oboch štátov ide o kruté zaobchádzanie so zadržanými osobami a ich väznenie v neľudských podmienkach, ale aj o násilné zmiznutia, používanie sexuálneho a rodovo podmieneného násilia a páchanie násilia na deťoch.



Medzi porušenia medzinárodného práva patrí podľa predkladateľov žaloby aj používanie chemických zbraní sýrskym režimom, a to na zastrašovanie a trestanie civilného obyvateľstva, čo malo za následok početné úmrtia, zranenia a ťažké fyzické a duševné utrpenie, doplnila agentúra AFP.



Sýria opakovane poprela použitie chemických zbraní, aj keď dozorný orgán OSN pre monitorovanie chemických zbraní zistil, že sýrska armáda ich proti vlastnému obyvateľstvu použila opakovane.



Holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra uviedol, že cieľom konania proti Sýrii je vyvodiť "zodpovednosť" za zverstvá napáchané počas vojny.



"Predloženie tohto prípadu Medzinárodnému súdnemu dvoru je ďalším významným krokom na dlhej ceste k tomuto cieľu," uviedol Hoekstra vo vyhlásení.



"Sýrski občania boli mučení, vraždení, zmizli, boli napadnutí jedovatým plynom alebo boli nútení utiecť, aby si zachránili holý život, pričom opustili všetko, čo mali," dodáva sa v ministrovom vyhlásení.



Damask na podanie na MSD bezprostredne nereagoval. AFP pripomenula, že Sýria doteraz nikdy nestála pred medzinárodným súdom v súvislosti s vojnou, ktorá vypukla po tom, ako prezident Bašár Asad v roku 2011 potlačil prodemokratické protesty. Občianska vojna, ktorá následne vypukla, si vyžiadala viac ako 500.000 obetí na životoch.