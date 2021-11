Antivaxeri z Kanady by mohli ísť za útoky na zdravotníkov do väzenia

Ottawa 27. novembra (TASR) – V súvislosti s množiacimi sa útokmi odporcov očkovania na lekárov a zdravotníkov v nemocniciach by sa v Kanade mali sprísniť postihy za takéto činy. Generálny prokurátor David Lametti v piatok predstavil návrh na úpravu trestného zákonníka, podľa ktorého by hrozilo až desať rokov odňatia slobody každému, ktoré bude napríklad zastrašovať zdravotníkov alebo im bude brániť vo výkone ich práce.



"Všetci sme videli protesty počas pandémie, aj tento týždeň," cituje Lamettiho agentúra AFP. Popierači ochorenia COVID-19 sa podľa neho snažia zabrániť deťom dostať potenciálne život zachraňujúce vakcíny. Zastrašovanie, obťažovanie alebo ohrozovanie zdravotníkov označil za "opovrhnutiahodné a neprijateľné".



Deti vo veku päť až 11 rokov môžu byť v Kanade očkované od stredy po tom, čo vláda schválila použitie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech pre túto vekovú skupinu.



Šéfka združenia kanadských lekárov Katherine Smartová uviedla, že už minulý rok došlo k "nešťastnej eskalácii nenávisti" namierenej aj voči lekárom a zdravotným sestrám priamo na ich pracovisku.



Z predbežných výsledkov prieskumu uskutočneného združením v tomto roku podľa Smartovej vyplýva, že traja zo štyroch lekárov zažili zastrašovanie, šikanovanie a obťažovanie na pracovisku, pričom jeden z troch uviedol, že sa to stáva pravidelne. Ženy pritom hlásili podstatne viac takýchto prípadov ako ich mužskí kolegovia.



Novelizáciu trestného zákonníka musí ešte schváliť parlament.