NA UČITEĽKU VYTIAHOL NÔŽ: Mladík pobodal aj študentov

Toronto 29. júna (TASR) – V Kanade obvinili študenta, ktorý pobodal vyučujúcu a dvoch študentov počas hodiny o rodových otázkach na University of Waterloo, uviedla polícia. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Zahraničný študent Geovanny Villalba-Aleman čelí trom obvineniam z ozbrojeného útoku, štyrom obvineniam z napadnutia, štyrom obvineniam z napadnutia so zbraňou a dvom obvineniam držby zbrane na nebezpečný účel, vyhlásila polícia v meste Waterloo.



Jeho cieľom bolo odstrašenie a preto sa vyučujúcej pred útokom spýtal, či je to skutočne hodina o rodových otázkach. Vyučujúca to potvrdila a preto zaútočil, uviedol náčelník miestnej polície Mark Crowell po výsluchu podozrivého.



Tri obete útoku, 38-ročná vyučujúca, 20-ročná študentka a 19-ročný študent sú v nemocnici s vážnymi poraneniami, no nie sú v ohrození života. Časť zo 40 študentov na hodine sa pokúšalo útok zastaviť stoličkami, iní sa pokúšali z triedy utiecť. Útočník sa spočiatku snažil vydávať za obeť útoku, polícia ho však identifikovala a zatkla.



"On si len tak nakráčal do triedy, spýtal sa učiteľky, či vyučuje, a keď pritakala, vytiahol nôž. Potom sa všetci rozbehli von," vyhlásil študent Yusuf Kaymak pre stanicu CTV News.



Trvalo niekoľko hodín, kým ostatní študenti boli varovaní pred tým, čo sa deje. Videprezident univerzity James Rush vyjadril poľutovanie nad tým, že výstražný systém sa "neaktivoval tak rýchlo, ako sme to očakávali".



Kanadský premiér Justin Trudeau v písomnom vyhlásení označil útok nožom za "hrôzostrašný a neprijateľný".



"Tento druh násilia je vždy odsúdeniahodný. Vyučujúcej a jej dvom študentom želáme skorú uzdravenie," dodal Trudeau.