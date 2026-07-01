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Na budúcoročnej Eurovízii bude súťažiť aj krajina javorového listu
Kanada je prvou novou krajinou, ktorá na Eurovízii zabojuje o najlepšiu pesničku, odkedy sa v roku 2015 pripojila Austrália.
Autor TASR
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Ženeva 1. júla (TASR) - O titul najlepšej pesničky na budúcoročnej Eurovízii zabojuje po prvýkrát aj Kanada, oznámili v stredu organizátori. Najväčšie hudobné podujatie sveta vysielané naživo v telezvízii sa tak rozšíri aj na americký svetadiel, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Európska vysielacia únia (EBU) a jej najnovší člen CBC/Radio-Canada, kanadský verejnoprávny vysielateľ, s potešením oznamujú, že Kanada sa v roku 2027 zúčastní na pesničkovej súťaži Eurovízia v Bulharsku,“ oznámila EBU.
Kanada je prvou novou krajinou, ktorá na Eurovízii zabojuje o najlepšiu pesničku, odkedy sa v roku 2015 pripojila Austrália. „Hoci sa zrodila v Európe, súťaž stále víta svet,“ uviedol riaditeľ súťaže Martin Green.
Víťazkou májového 70. ročníka finále Eurovízie sa stala bulharská speváčka Dara s piesňou Bangaranga. Vybojovala pre Bulharsko vôbec prvé víťazstvo v tejto súťaži, čím pre svoju krajinu zároveň zabezpečila právo organizácie nasledujúceho ročníka.
CBC/Radio-Canada sa stala plnohodnotným členom EBU minulý týždeň. „Prinášame najväčšie živé podujatie hudby na svete Kanaďanom,“ uviedla vtedy riaditeľka CBC/Radio-Canada Marie-Philippe Bouchardová. „Naša účasť... umožní kanadským talentom prezentovať sa na jednom z najznámejších hudobných pódií na svete,“ dodala.
„Európska vysielacia únia (EBU) a jej najnovší člen CBC/Radio-Canada, kanadský verejnoprávny vysielateľ, s potešením oznamujú, že Kanada sa v roku 2027 zúčastní na pesničkovej súťaži Eurovízia v Bulharsku,“ oznámila EBU.
Kanada je prvou novou krajinou, ktorá na Eurovízii zabojuje o najlepšiu pesničku, odkedy sa v roku 2015 pripojila Austrália. „Hoci sa zrodila v Európe, súťaž stále víta svet,“ uviedol riaditeľ súťaže Martin Green.
Víťazkou májového 70. ročníka finále Eurovízie sa stala bulharská speváčka Dara s piesňou Bangaranga. Vybojovala pre Bulharsko vôbec prvé víťazstvo v tejto súťaži, čím pre svoju krajinu zároveň zabezpečila právo organizácie nasledujúceho ročníka.
CBC/Radio-Canada sa stala plnohodnotným členom EBU minulý týždeň. „Prinášame najväčšie živé podujatie hudby na svete Kanaďanom,“ uviedla vtedy riaditeľka CBC/Radio-Canada Marie-Philippe Bouchardová. „Naša účasť... umožní kanadským talentom prezentovať sa na jednom z najznámejších hudobných pódií na svete,“ dodala.