Kanada bude varovať pred dôsledkami fajčenia priamo na cigaretách

Ottawa 2. augusta (TASR) - Kanada sa stane prvou krajinou, ktorá bude varovania pred vznikom zdravotných ťažkostí v dôsledku fajčenia tlačiť priamo na jednotlivé cigarety. Chce tak odradiť ľudí od tohto zlozvyku. V stredu to uviedla spravodajská stanica BBC, informuje TASR.



Varovania na cigaretách, vrátane "Fajčenie spôsobuje rakovinu" alebo "Jed v každom potiahnutí" budú napísané v anglickom i francúzskom jazyku priamo na filtri cigariet. Ďalšie nápisy budú varovať pred zdravotnými následkami fajčenia v podobe poškodenia orgánov či leukémie.



Do júna budúceho roka musia všetci výrobcovia tabakových výrobkov zabezpečiť, aby boli varovania vytlačené na takzvaných "dlhých" cigaretách. Do apríla 2025 sa budú musieť varovania nachádzať na všetkých cigaretách bez ohľadu na dĺžku, ako aj na malých cigarách s náustkovým papierom.



Kanadské ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že bude "prakticky nemožné vyhnúť sa varovaniam pred následkami fajčenia na tabakových výrobkoch".



BBC pripomína, že Kanada chce do roku 2035 znížiť používanie tabakových výrobkov na menej ako päť percent. Varovania na krabičkách cigariet sú tam povinné od roku 1989 a od roku 2000 musia výrobcovia uvádzať na obaloch aj odstrašujúce fotografie následkov fajčenia. Kanadský rezort zdravotníctva chce po novom uvádzať varovania aj vnútri krabičiek.



Experti považujú túto iniciatívu kanadskej vlády za dobrý krok, ktorý by mohol mladých ľudí odradiť od toho, že by vôbec začali fajčiť, a presvedčiť tých, ktorí už tento zlozvyk majú, aby s ním skončili. Ako príklad uvádzajú aj Nový Zéland, ktorý napríklad predstavil cigarety s veľmi nízkym obsahom nikotínu.