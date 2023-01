Kanada bude žiadať od pasažierov z Číny negatívny test na covid

Ottawa 1. januára (TASR) — Kanada sa v sobotu stala ďalšou krajinou, ktorá bude od cestujúcich prichádzajúcich z Číny, Hongkongu alebo Macaa vyžadovať, aby sa preukázali negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa vyhlásenia ministerstva dopravy musí byť test na covid urobený najneskôr dva dni pred odletom a predložený spolu s letenkou. Toto opatrenie začne platiť od 5. januára a po 30 dňoch sa prehodnotí.



Vláda v Ottawe uviedla, že ide o reakciu na prudký nárast počtu nakazených v Čínskej ľudovej republike a obmedzenú dostupnosť údajov o epidemiologickej situácii a sekvenovaní genómu pôvodcu covidu v tejto krajine.



"Naše opatrenia prispôsobíme na základe dostupných údajov, vedeckých poznatkov a epidemiologickej situácie v našej krajine a na celom svete," uviedol kanadský minister dopravy Omar Alghabra.



Podobné opatrenie v Európe už zaviedli, Taliansko, Španielsko, Francúzsko a Británia. Mimo Európy k nemu zatiaľ prikročili India a USA. Ľudia cestujúci z Číny do Kanady a Spojených štátov, ktorí mali pozitívny výsledok testu viac ako desať dní pred letom, budú môcť poskytnúť leteckej spoločnosti namiesto negatívneho výsledku testu doklad o vyliečení.



Čína takmer tri roky uplatňovala stratégiu nulového výskytu covidu. Po jej zrušení 7. decembra 2022 v mestách v celej krajine prudko stúpol počet infikovaných a nemocnice sú plné pacientov. Čínske úrady zároveň od 25. decembra prestali každý deň zverejňovať údaje o počte nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a úmrtiach na ochorenie COVID-19.



Navyše od 8. januára prestane Peking od príchodzích vyžadovať, aby išli do karantény, stále však potrebujú negatívny výsledok testu PCR urobený do 48 hodín pred odletom.