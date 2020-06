Kanada by podľa bývalej sudkyne nemala Meng Wan-čou vydať

Montreal 24. júna (TASR) - Kanadská vláda má právomoc zastaviť proces vydania finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei Meng Wan-čou do USA a mala by to urobiť v rámci úsilia zabezpečiť prepustenie dvoch kanadských občanov zadržaných v Číne. Povedala to právnička Louise Arbourová, ktorej vyjadrenia v stredu sprostredkovala agentúra AFP.



Bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga a podnikateľa Michaela Spavora zadržali v Číne ešte v decembri 2018. Ich zadržanie bolo považované za odvetu za to, že v Kanade predtým na žiadosť USA zatkli finančnú riaditeľku čínskej spoločnosti Huawei Meng Wan-čou.



Kanadský premiér Justin Trudeau odmieta návrhy bývalých vrcholných vládnych predstaviteľov, podľa ktorých by mal on sám zasiahnuť a prepustiť Meng výmenou za návrat dvoch Kanaďanov do vlasti. Premiér sa podľa AFP odvoláva na nezávislosť súdnictva.



Bývalá sudkyňa kanadského najvyššieho súdu Arbourová v utorok rozhlasovej stanici Radio-Canada povedala, že je najvyšší čas, aby kanadský minister spravodlivosti využil svoju autoritu, svoju zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona, a "ukončil tento proces".



Postup v súvislosti so žiadosťou USA o vydanie Meng podľa Arbourovej nebol v záujme Kanady od úplného začiatku prípadu. Právnička dodala, že Meng čelí v Spojených štátoch obvineniam z "porušenia jednostranne zavedených amerických sankcií proti Iránu", ktoré Ottawa nikdy neuplatnila.



Arbourová bola v minulosti vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva a v súčasnosti pôsobí ako osobitná vyslankyňa generálneho tajomníka OSN pre medzinárodnú migráciu.



Čína minulý týždeň vzniesla voči obom Kanaďanom, zadržiavaným od decembra 2018, oficiálne obvinenia zo špionáže. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok Čínu vyzval, aby mužov prepustila.