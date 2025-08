Kanadský premiér vyjadril sklamanie z rozhodnutia USA zvýšiť clá

Ottawa 1. augusta (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney vyjadril sklamanie po tom, čo Biely dom vo štvrtok oznámil, že sa na tovar dovážaný do USA z Kanady budú vzťahovať clá vo výške 35 percent namiesto doterajších 25 percent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americké clá výrazne ovplyvnia kanadský priemysel s drevom, oceľou, hliníkom a automobilmi, uviedol Carney v príspevku na sociálnej sieti X. Zároveň avizoval zavedenie opatrení na ochranu kanadských pracovných miest, nákup kanadského tovaru, investície do priemyselnej konkurencieschopnosti a diverzifikáciu exportných trhov.



Vyššie clá Washington odôvodnil okrem iného tvrdením, že Kanada zlyhala v boji proti pašovaniu fentanylu do USA, hoci podľa Carneyho z Kanady prichádza iba jedno percento z celkového dovozu tejto drogy do Spojených štátov a Kanada intenzívne pracuje na znížení jeho objemov.



Americký prezident Donald Trump zároveň vo štvrtok podpísal výkonné nariadenie, ktorým zaviedol nové clá aj na desiatky iných obchodných partnerov USA. Podľa Bieleho domu zostáva v platnosti výnimka pre kanadský a mexický tovar vstupujúci do krajiny v rámci severoamerickej obchodnej dohody (CUSMA). Opatrenia nadobudnú platnosť o šesť dní.



Washington doposiaľ oznámil obchodné dohody s Britániou, Vietnamom, Japonskom, Indonéziou, Filipínami, Južnou Kóreou a Európskou úniou. Podrobnosti o týchto dohodách však zostali nejasné. Na globálnu ekonomiku tiež vplýva zatiaľ nevyriešený obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou.



Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári zaviedol clá, ktoré otriasli globálnym obchodom a tvrdo zasiahli desiatky krajín po celom svete, pripomína Reuters.