Kanada chce uznať Palestínsky štát, Izrael to kritizuje

Ottawa 31. júla (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v stredu oznámil, že Kanada má v úmysle uznať Palestínsky štát na Valnom zhromaždení OSN v septembri. Má však podmienky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Plánovaný krok podmieňuje záväzkami Palestínskej samosprávy, vrátane zásadnej reformy správy vecí verejných a uskutočnenia volieb do roku 2026, v ktorých palestínske militantné hnutie Hamas nebude môcť zohrávať žiadnu úlohu. Carney označil dramatickú zmenu politiky za nevyhnutnú, ak si má riešenie v podobe dvoch štátov zachovať reálnu nádej.



Kanada je medzi pätnástimi západnými krajinami, ktoré v utorok večer vyzvali zvyšok sveta, aby uznal Palestínsky štát. Spoločná výzva krajín prišla na záver medzinárodnej konferencie organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu v New Yorku.



Francúzky prezident Emmanuel Macron minulý štvrtok oznámil, že Paríž oficiálne uzná existenciu Palestínskeho štátu na Valnom zhromaždení OSN v septembri. Takýto krok následne v pondelok avizovala aj Británia v prípade, že Izrael nepristúpi na prímerie s militantným hnutím Hamas vo vojne v Pásme Gazy, ako aj Malta.



Tieto krajiny sa tak potencionálne pridajú k Španielsku, Írsku, Slovinsku a Nórsku, ktoré Palestínu uznali v máji a júni minulého roka.



SR pri svojom vzniku v roku 1993 právne prevzala uznanie Palestínskeho štátu od Československej socialistickej republiky.





Izrael odsúdil plán Kanady uznať Palestínsky štát



Izrael v stredu odsúdil plán Kanady uznať Palestínsky štát počas septembrového Valného zhromaždenia OSN a vyhlásenie premiéra Marka Carneyho označil za súčasť „prekrútenej kampane“. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Izraelské veľvyslanectvo v Ottawe vo svojom vyhlásení uviedlo, že „uznanie Palestínskeho štátu v situácii, keď neexistuje zodpovedná vláda, fungujúce inštitúcie ani dobromyseľné vedenie, odmeňuje a legitimizuje barbarské zverstvá (palestínskeho hnutia) Hamas zo 7. októbra 2023“. Tvrdí, že zmena postoja Kanady narúša snahu o prímerie a prepustenie rukojemníkov.



Carney v stredu oznámil, že Kanada plánuje štátnosť Palestíny uznať na Valnom zhromaždení OSN. Tento krok podmieňuje záväzkami Palestínskej samosprávy vrátane zásadnej reformy správy vecí verejných a usporiadania parlamentných volieb do roku 2026, v ktorých Hamas nebude môcť „zohrávať žiadnu úlohu“. Premiér označil zmenu kanadskej politiky v tejto otázke za nevyhnutnú.



Oznámenia niektorých najbližších spojencov Izraela odrážajú rastúce medzinárodné rozhorčenie nad hrozivou humanitárnou krízou v Pásme Gazy.