Kanada dá odškodné rodinám obetí havárie ukrajinského lietadla

Ottawa 17. januára (TASR) - Kanadská vláda poskytne pozostalým po obetiach nešťastia ukrajinského dopravného lietadla, ktoré minulý týždeň nad Teheránom omylom zostrelila iránska protivzdušná obrana, odškodné vo výške 25.000 kanadských dolárov (približne 17.250 eur). Odškodné by malo slúžiť na pokrytie bezprostredných finančných potrieb spojených s cestovaním a pohrebom. Informoval o tom v piatok portál GlobalNews.ca s odvolaním sa na vyhlásenie kanadského premiéra Justina Trudeaua.



Ten zároveň vyzval iránske úrady, aby čierne skrinky zo zostreleného lietadla odoslali na analýzu údajov do Francúzska.



Sumu 25.000 kanadských dolárov dostanú pozostalí po 57 občanoch Kanady a 29 osobách s trvalým pobytom v tejto krajine, ktorí pri zostrelení ukrajinského lietadla zahynuli. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí predtým uviedlo, že na palube lietadla bolo 63 Kanaďanov.



"Chcem, aby to bolo jasné. Očakávame, že tieto rodiny odškodní Irán. Stretol som sa s nimi. Nemôžu čakať niekoľko týždňov. Podporu potrebujú okamžite. Neviem, aké bude plné odškodnenie zo strany Iránu, ale môžem vás ubezpečiť že všetky peniaze od Iránu pôjdu priamo im (pozostalým). Nedostane ich kanadská vláda," povedal v piatok Trudeau.



Na palube lietadla typu Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) na linke PS752 z Teheránu do Kyjeva bolo okrem Kanaďanov aj 82 Iráncov, 11 Ukrajincov, desať občanov Švédska, sedem Afgancov a traja Briti. Haváriu stroja neprežil nikto zo 176 cestujúcich a členov posádky.



Ukrajinské civilné lietadlo zasiahla ráno 8. januára raketa zem-vzduch vypálená zo systému Tor M1. Irán spočiatku vinu prisudzoval technickej chybe, avšak s pribúdajúcimi dôkazmi sa priznal k tomu, že lietadlo omylom zostrelili jeho revolučné gardy.