Kanada dá vyše 40 miliónov dolárov na nákup munície pre Ukrajinu

Ottawa 19. marca (TASR) - Kanada venuje vyše 40 miliónov kanadských dolárov (29,40 milióna USD) českej iniciatíve zameranej na nákup 800.000 delostreleckých nábojov od tretích krajín, ktoré budú dodané Ukrajine. V utorok to oznámil kanadský minister obrany Bill Blair, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Tieto peniaze pomôžu získať pre Ukrajinu niekoľko tisíc kusov ťažkej munície, povedal Blair novinárom. Kanada daruje Kyjevu aj prístroje na nočné videnie za 7,5 milióna kanadských dolárov (5,51 milióna USD).



Zásoby munície sa stali pre Ukrajinu životne dôležitou záležitosťou, keďže už tretí rok bojuje proti ruskej invázii, pričom súčasné boje majú často podobu neustávajúcich delostreleckých bitiek.



"Ukrajina nám veľmi jasne vysvetlila, že práve teraz zúfalo potrebuje delostreleckú muníciu a že na bojisku pociťuje jej nedostatok," uviedol Blair.



Záväzok pomôcť s nákupom delostreleckých nábojov je súčasťou obrannej dohody, ktorú Kanada podpísala minulý mesiac s Českou republikou, ale Ottawa vtedy neprezradila, koľko peňazí na to venuje.



Českom vedená iniciatíva na nákup 800.000 kusov delostreleckej munície pre Ukrajinu zaistila dostatok financií a zapojilo sa do nej 18 krajín, oznámil český prezident Petr Pavel 7. marca.



Kanada už venovala Ukrajine približne 40.000 kusov delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov a pochádzali z jej vlastných zásob a z nákupov prostredníctvom vlády USA. Kanada sa snaží zvýšiť tiež vlastnú výrobu nábojov kalibru 155 milimetrov.



Od začiatku invázie Ruska vo februári 2022 venovala Kanada Ukrajine vojenskú pomoc za štyri miliardy kanadských dolárov (2,94 miliardy USD), vrátane húfnic, tankov a obrnených bojových vozidiel, uvádzalo sa vo vyhlásení.