Do Dolnej snemovne v Kanade majú prístup len zaočkované osoby

Ottawa 20. októbra (TASR) - Do sídla dolnej komory kanadského parlamentu budú môcť od 22. novembra vstúpiť len osoby plne zaočkované proti covidu, oznámil v utorok večer predseda Dolnej snemovne Anthony Rota. Informovala o tom agentúra AFP.



"S účinnosťou od pondelka 22. novembra 2021 musia byť jednotlivci úplne zaočkovaní proti COVID-19, aby mohli vstúpiť do areálu Dolnej snemovne," uviedol Rota vo vyhlásení.



Nové pravidlo sa bude týkať nielen poslancov, avšak aj ich zamestnancov, novinárov, dodávateľov aj konzultantov. Správa prichádza približne mesiac po voľbách, v ktorých bolo povinné očkovanie veľkou témou, pripomína AFP.



Predseda vlády Justin Trudeau, ktorý minulý týždeň avizoval, že svoj nový kabinet predstaví 26. októbra, sa už predtým vyslovil za povinné očkovanie pre kandidátov jeho Liberálnej strany.



Iné politické subjekty prijali rovnaké pravidlá, Konzervatívna strana však nie. Jej predseda Erin O'Toole tiež odmietol povedať, koľko kandidátov jeho strany absolvovalo proticovidové očkovanie.



Osoby, ktoré nemôžu podstúpiť očkovanie zo zdravotných dôvodov, sa budú môcť preukázať "negatívnym výsledkom antigénového testu", dodal Rota.



Kanadský parlament bude navyše pre verejnosť aj naďalej zatvorený a povinnosť nosiť rúško bude platiť najmenej do januára 2022.