Do Kanady dorazilo prvých 30 000 dávok vakcíny

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. pic.twitter.com/xSvwkRROKo — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 14, 2020

Montreal 14. decembra (TASR) - Do Kanady v nedeľu večer dorazilo prvých 30 000 dávok vakcíny proti koronavírusu od firiem Pfizer a BioNTech. Na Twitteri to oznámil kanadský premiér Justin Trudeau, informovala v pondelok agentúra Reuters.Prvých ľudí by mohli začať očkovať už od pondelka, približuje Reuters. Majú medzi nimi byť najmä občania najrizikovejších skupín, akými sú dôchodcovia v domovoch sociálnych služieb a zdravotníci. Tieto dávky budú distribuované do 14 rôznych miest po Kanade.Očakáva sa, že do konca roka do Kanady dorazí 249 000 dávok tejto vakcíny. Pre kanadský portál CBC News sa tak vyjadril generálmajor Dany Fortin, ktorý je zodpovedný za distribúciu vakcíny.Kanada pravdepodobne čoskoro schváli aj ďalšiu vakcínu - od americkej spoločnosti Moderna. Prvé dávky by tak mohli v Kanade očakávať už koncom tohto týždňa, vyjadril sa nedávno Fortin.Kanada by do konca marca budúceho roka chcela do krajiny dostať zhruba šesť miliónov dávok vakcíny spoločností Pfizer a Moderna.Kanada a USA sa tento týždeň majú stať ďalšími štátmi po Británii, kde sa spustí hromadné očkovanie proti koronavírusu SARS-CoV-2.Zdravotné úrady však v sobotu varovali občanov s alergiami, aby sa vakcínou od firiem Pfizer-Biontech nedali zaočkovať. Stalo sa tak po tom, čo v Británii - prvej krajine, ktorá spustila hromadné očkovanie občanov touto vakcínou - zaznamenali dva prípady silnej alergickej reakcie.V Kanade podľa americkej univerzity Johnsa Hopkinsa od vypuknutia pandémie zaznamenali 464 443 prípadov nákazy a 13 451 obetí.