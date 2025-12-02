< sekcia Zahraničie
Kanada dosiahla dohodu s EÚ o zapojení sa do obranného programu SAFE
Kanada sa stane prvou krajinou mimo Európskej únie, ktorá sa formálne pripojí k hlavnej iniciatíve bloku v oblasti spoločného obstarávania vojenského vybavenia.
Autor TASR
Brusel/Ottawa 1. decembra (TASR) - Kanada dosiahla dohodu s Európskou úniou o zapojení sa do obranného programu SAFE (Security Action for Europe) v hodnote 150 miliárd eur. Pre portál Politico to v pondelok potvrdili dvaja únijní diplomati a o úspešných rokovaniach hovoril aj eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius, píše TASR.
Podľa agentúry AP to v pondelok neskoro večer potvrdil aj úrad kanadského premiéra Marka Carneyho s tým, že sa krajina snaží diverzifikovať svoje vojenské výdavky mimo Spojených štátov.
„Účasť Kanady v programe SAFE vyplní kľúčové medzery v spôsobilostiach, rozšíri trhy pre kanadských dodávateľov a priláka európske obranné investície do Kanady,“ uviedol Carney vo vyhlásení.
„Vítame ukončenie rokovaní o dohode o účasti Kanady v programe SAFE. Nástroj EÚ na investície do obrany v hodnote 150 miliárd eur posilní európsku obrannú priemyselnú základňu prostredníctvom spoločného obstarávania, z ktorého budú mať úžitok všetky zúčastnené krajiny. V týchto geopoliticky turbulentných časoch je to prostriedok na zvýšenie spolupráce, splnenie obranných cieľov a lepšie vynakladanie prostriedkov, keďže riešime krátkodobú naliehavosť a dlhodobé potreby,“ uviedla v spoločnom vyhlásení s Carneym aj šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Kanada sa stane prvou krajinou mimo Európskej únie, ktorá sa formálne pripojí k hlavnej iniciatíve bloku v oblasti spoločného obstarávania vojenského vybavenia. Prielom nastal po mesiacoch technicky náročných rokovaní a do projektu sa budú môcť zapojiť aj kanadské firmy.
Program SAFE predstavila Európska komisia na jar. Ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty.
Podľa Politica Brusel zároveň posilní dôveryhodnosť programu získaním partnera zo skupiny G7, čo má podporiť dlhodobé plánovanie obranných kapacít a rozvoj európskeho zbrojárskeho priemyslu. Podobné rokovania s Britániou minulý piatok stroskotali.
Dohoda s Kanadou prichádza v čase, keď všetkých 19 členských krajín EÚ vrátane Slovenska, ktoré požiadali o pôžičky v rámci SAFE, už odovzdalo svoje národné investičné plány. Podľa Kubiliusa pätnásť z nich do týchto plánov zaradilo aj podporu pre Ukrajinu.
