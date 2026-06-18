< sekcia Zahraničie
Kanada: Duševne chorí by nemali mať právo na asistovanú samovraždu
Asistovaná samovražda je v Kanade za určitých podmienok povolená od roku 2016.
Autor TASR
Ottawa 18. júna (TASR) - Kanaďania, ktorých jediným ochorením je duševná porucha, by nemali mať prístup k lekársky asistovanej samovražde, uviedol v stredu parlamentný výbor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Aj keď závery 17-členného výboru nie sú záväzné, ani pre vládu premiéra Marka Carneyho, očakáva sa, že výbor svojím jasným nesúhlasom s rozšírením práva na asistovanú samovraždu ovplyvní ďalšie kroky kabinetu.
Výbor odporučil, „aby kanadská vláda novelizovala Trestný zákonník tak, že osoby, ktorých jediný ochorením je duševná porucha, budú na neurčito vylúčené z nároku na lekársku pomoc pri ukončení života“.
Asistovaná samovražda je v Kanade za určitých podmienok povolená od roku 2016. V roku 2021 bolo toto právo rozšírené na osoby trpiace vážnymi a nevyliečiteľnými ochoreniami, a to aj v prípade, keď sa nepredpokladalo, že ich smrť nastane v dohľadnom čase.
Pôvodne mala Ottawa povoliť asistovanú samovraždu bez ohľadu na zdravotný stav do roku 2024, no tento termín bol posunutý o tri roky, keďže vláda uviedla, že sa chce najskôr uistiť, že preťažený systém starostlivosti o duševné zdravie bude na takúto zmenu pripravený.
Na základe súčasného zákona by mohli ľudia, ktorí netrpia žiadnym iným ochorením ako duševnou poruchou, podstúpiť medicínsky asistovanú samovraždu najskôr v marci 2027, avšak po utorkovej správe budú tieto termíny pravdepodobne upravené.
Asistovanú samovraždu podľa prieskumu podporuje osem z desiatich Kanaďanov, no niektorí sa obávajú jej ďalšieho rozširovania.
Aj keď závery 17-členného výboru nie sú záväzné, ani pre vládu premiéra Marka Carneyho, očakáva sa, že výbor svojím jasným nesúhlasom s rozšírením práva na asistovanú samovraždu ovplyvní ďalšie kroky kabinetu.
Výbor odporučil, „aby kanadská vláda novelizovala Trestný zákonník tak, že osoby, ktorých jediný ochorením je duševná porucha, budú na neurčito vylúčené z nároku na lekársku pomoc pri ukončení života“.
Asistovaná samovražda je v Kanade za určitých podmienok povolená od roku 2016. V roku 2021 bolo toto právo rozšírené na osoby trpiace vážnymi a nevyliečiteľnými ochoreniami, a to aj v prípade, keď sa nepredpokladalo, že ich smrť nastane v dohľadnom čase.
Pôvodne mala Ottawa povoliť asistovanú samovraždu bez ohľadu na zdravotný stav do roku 2024, no tento termín bol posunutý o tri roky, keďže vláda uviedla, že sa chce najskôr uistiť, že preťažený systém starostlivosti o duševné zdravie bude na takúto zmenu pripravený.
Na základe súčasného zákona by mohli ľudia, ktorí netrpia žiadnym iným ochorením ako duševnou poruchou, podstúpiť medicínsky asistovanú samovraždu najskôr v marci 2027, avšak po utorkovej správe budú tieto termíny pravdepodobne upravené.
Asistovanú samovraždu podľa prieskumu podporuje osem z desiatich Kanaďanov, no niektorí sa obávajú jej ďalšieho rozširovania.