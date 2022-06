Kanada investuje miliardy do modernizácie severoamerickej obrany

Ottawa 20. júna (TASR) - Kanada investuje v priebehu nasledujúcich šiestich rokov 4,9 miliardy kanadských dolárov (3,6 miliardy eur) do modernizácie starnúcich severoamerických obranných systémov. V pondelok to oznámila kanadská ministerka obrany Anita Anandová. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Celkovo sa na modernizáciu Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) a na nákup ďalších vojenských prostriedkov na ochranu kontinentu v priebehu nasledujúcich 20 rokov vynaloží odhadom až 40 miliárd kanadských dolárov (29,3 miliárd eur).



Oznámenie ministerky na leteckej základni v provincii Ontário prichádza v čase, keď mnohí americkí a kanadskí vojenskí predstavitelia a experti varujú, že NORAD sa stáva zastaraným.



"Autokratické režimy ohrozujú medzinárodný poriadok založený na pravidlách... a naši konkurenti vyvíjajú nové technológie, ako sú hypersonické zbrane a pokročilé riadené strely, v dôsledku čoho vznikla naliehavá potreba modernizovať kanadské zariadenia NORAD," povedala Anandová.



Ministerka prisľúbila rozsiahly balík investícií na modernizáciu zmieneného spoločného veliteľstva Kanady a Spojených štátov zriadeného v 50. rokoch minulého storočia, ktoré poskytuje varovania pre prípadnými leteckými či raketovými útokmi.



Zahŕňať to bude aj plány na vybudovanie nových sietí radarov na detekciu hrozieb prichádzajúcich cez Arktídu, ako aj procesy velenia a riadenia či pokročilé strely typu vzduch-vzduch.