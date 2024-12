Kanada je v súvislosti s clami pripravená prijať voči USA opatrenia

Ottawa 1. decembra (TASR) - Kanada je pripravená na odvetné opatrenia proti Spojeným štátom, ak USA po nástupe Donalda Trumpa do funkcie prezidenta uvalia na kanadské produkty nové clá. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na vládny zdroj.



Zdroj z kanadskej vlády pre AFP povedal, že vláda sa pripravuje na všetky možnosti. Ich súčasťou sú aj odvetné dovozné clá na americké výrobky, pričom na zozname týchto produktov sa momentálne pracuje.



Trump, ktorý začiatkom novembra zvíťazil v prezidentských voľbách, varoval, že na Kanadu a Mexiko uvalí 25-percentné dovozné clá, ak tie nezakročia voči ilegálnej migrácii a pašerákom drog. Niektorí politici aj ekonómovia reagovali na Trumpove hrozby, že ide iba o plané vyhrážky, alebo o vytváranie si pozície pred budúcimi obchodnými rokovaniami, podľa kanadského premiéra Justina Trudeaua však Trump zvykne svoje vyhlásenia aj plniť. Dodal, že v rozhovore s Donaldom Trumpom tento týždeň ho upozornil na fakt, že prípadné clá poškodia nielen Kanaďanov, ale aj Američanov.



V minulom roku smerovali do USA viac než tri štvrtiny z celkového kanadského exportu. Navyše, takmer dva milióny pracovných miest v Kanade je závislých od zahraničného obchodu.



Ihneď po víťazstve Trumpa v prezidentských voľbách podpredsedníčka kanadskej vlády Chrystia Freelandová vytvorila skupinu ministrov, ktorých úlohou bude manažovanie kanadsko-amerických vzťahov. Tento krok urobila aj v prípade prvej vlády Donalda Trumpa (2017-2021). Po vtedajšom uvalení ciel na kanadskú oceľ a hliník v roku 2018 Kanada reagovala odvetou, pričom si vybrala politicky citlivé americké produkty. Odvetné clá sa tak dotkli pomarančového džúsu z Floridy a bourbonu z Kentucky, čo sú štáty so silnou pozíciou Republikánskej strany.