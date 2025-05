Kanada jedná s USA o pripojení sa k protiraketovej obrane Zlatá kupola

Ottawa 22. mája (TASR) - Kanada zvažuje účasť v novom programe protiraketovej obrany Zlatá kupola, ktorý tento týždeň predstavil americký prezident Donald Trump. V noci na štvrtok to podľa agentúry Reuters potvrdil kanadský premiér Mark Carney, ktorý dodal, že o prípadnej účasti Kanady na tomto projekte sa rokuje na vysokej úrovni. Carney však neuviedol, akou sumou by Kanada mohla prispieť.



„Uvedomujeme si, že máme možnosť, ak sa tak rozhodneme, podieľať sa na Zlatej kupole prostredníctvom investícií a partnerstva. Zvažujeme to,“ povedal Carney.



Trump v pondelok uviedol, že kanadská vláda kontaktovala jeho administratívu s úmyslom zapojiť sa do programu, a že Washington bude spolupracovať s Ottawou, aby zabezpečil, že druhá strana na projekt prispeje „spravodlivým dielom“.



Carney na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády poznamenal, že medzi kanadskými a americkými vojenskými predstaviteľmi sa o možnosti programu protiraketovej obrany diskutuje už roky. Dodal, že s Trumpom vraj tému Zlatá kupola osobne preberal niekoľkokrát.



Vo všeobecnosti označil Carney myšlienku posilnenej vojenskej ochrany Kanady za „dobrý nápad“, a to vzhľadom na „reálne hrozby“ zo strany Severnej Kórey, Ruska, Číny – a dokonca aj z vesmíru „v nie takej vzdialenej budúcnosti“.



Kanadské médiá si všímajú, že Carney uvažuje o vojenskej spolupráci s USA napriek tomu, že počas nedávnej kampane pred parlamentným voľbami v Kanade mal voči Trumpovej administratíve oveľa tvrdší postoj. V nedávnych vyjadreniach tvrdil, že „vzťah s USA sa skončil“ a že Trump sa snaží „zlomiť nás, aby nás mohol ovládnuť“.



Carney sa na margo toho v noci na štvrtok (SELČ) vyjadril, že keď bude treba, Kanada bude spolupracovať s USA, ale nie vždy a nie za každú cenu. Premiér zároveň uviedol, že ak bude spolupráca na programe protiraketovej obrany najlepšou možnosťou, Kanada sa touto cestou vydá.



Po rokovaní svojej vlády Carney zverejnil aj dokument o jej prioritách: prvým z prioritných bodov je „nový ekonomický a bezpečnostný vzťah so Spojenými štátmi a posilnenie spolupráce s dôveryhodnými obchodnými partnermi a spojencami vo svete“. Ďalšími prioritami sú napríklad odstránenie prekážok medzi provinciami, zníženie životných nákladov, dostupnejšie bývanie, ochrana suverenity Kanady, návrat k „udržateľným“ úrovniam migrácie a zníženie vládnych výdavkov.



Protiraketový štít Zlatá kupola má podľa plánov fungovať na zemi aj vo vesmíre a byť schopný detegovať a zastaviť balistické rakety počas každej zo štyroch hlavných fáz potenciálneho útoku: pred vypustením, počas skorej fázy letu, uprostred neho i v závere počas klesania na cieľ.



Štít má byť podľa plánov v prevádzke do konca funkčného obdobia prezidenta USA Donalda Trumpa, teda do roku 2029. Trump zároveň v utorok pri prezentácii svojho plánu oznámil, že dohľad nad postupom prác bude vykonávať súčasný zástupca veliteľa vesmírnych síl generál Michael Guetlin.