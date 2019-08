Kanada: Konali sa zhromaždenia na podporu demokratického Hongkongu

Podporovatelia Číny a Hongkongu čoraz viac organizujú zhromaždenia v krajinách celého sveta.

Vancouver 18. augusta (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali v sobotu v mestách po celej Kanade na podporu demokratického hnutia v Hongkongu. Dostali sa aj do potýčok s účastníkmi hlasných propekinských zhromaždení.



Demonštrácie sa konali v období, keď ázijská finančná metropola Hongkong zažíva protesty už 11. týždeň po sebe. V Hongkongu sa cez víkend konali prodemokratické aj propekinské zhromaždenia, pripomenula v nedeľu tlačová agentúra AFP.



Demonštranti z oboch táborov sa stretli tvárou v tvárou pred stanicou metra v západokanadskom meste Vancouver, kde žije veľká komunita Číňanov - davy musela nakoniec od seba oddeliť polícia.



Zástancovia oboch táborov sa dostali do potýčok aj v kanadskom najväčšom meste Toronto, kde bola napätá atmosféra, napísali miestne médiá.



"Dostali sme policajné povolenie zorganizovať pokojný pochod, ale ešte kým sme sa stihli naň vydať, spozorovali sme, že je tu aj dobre zorganizované protizhromaždenie pročínskeho tábora," uviedla pre televíziu CBC News Gloria Fingová, predsedníčka usporiadateľskej, neziskovej organizácie Canada-Hong Kong Link.



Polícia musela zasahovať takisto v meste Calgary v kanadskej provincii Alberta, aby udržala od seba oba tábory protivníkov.



Prodemokratický protestujúci Ken Tang povedal pre stanicu CBC News, že propekinskí demonštranti "nechápu pojmy demokracia, sloboda a práva".



V Hongkongu sa začala 9. júna séria protestov namierených proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny, kde vládne komunistická strana. Aktivisti takisto žiadajú vyšetrovanie policajného násilia na protestoch a odstúpenie správkyne Hongkongu Carrie Lamovej.



Hongkong je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, spravovanou na základe princípu "jedna krajina, dva systémy". Od roku 1997, keď Spojené kráľovstvo odovzdalo svoju kolóniu Hongkong Číne, tam platí Hongkonský základný zákon - ten zaručuje jeho obyvateľom väčšiu mieru slobody ako obyvateľom zvyšku Číny.