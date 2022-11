Kanada má plán na vyrovnanie sa s dôsledkami otepľovania Zeme

Ottawa 25. novembra (TASR) - Kanadská vláda vo štvrtok predstavila plán, ktorý má Kanade pomôcť vyrovnať sa s dôsledkami otepľovania Zeme, ako sú záplavy, lesné požiare a extrémne horúčavy.



Agentúra AFP vo svojej správe uviedla, že v rámci tzv. stratégie prispôsobovania sa zmene klímy sa budú financovať programy, ktoré pomôžu Kanaďanom chrániť sa pred vlnami horúčav, brániť pobrežie pred stúpajúcou hladinou morí a zachovať i rozvíjať infraštruktúru, a to aj na ďalekom severe, kde dochádza k rozmrazovaniu večne zamrznutej pôdy.



"Klimatické zmeny zasahujú všetky komunity v celej Kanade," povedal minister pre pripravenosť na mimoriadne situácie Bill Blair na tlačovej konferencii z Ostrova princa Eduarda - provincie, ktorú v septembri zasiahol hurikán Fiona.



Kanadská vláda predpovedá, že ročné náklady na likvidáciu dôsledkov prírodných katastrof v Kanade sa do roku 2030 zvýšia na 15,4 miliardy kanadských dolárov. Vládni experti sa domnievajú, že ničivá búrka Fiona - pokiaľ ide o škody, údajne najnákladnejšia, aká zasiahla kanadské pobrežie Atlantického oceánu - je len predobrazom toho, čo príde.



Stratégiu adaptácie, ktorú vláda zatiaľ predstavila ako rozpracovanú, označila organizácia Greenpeace za veľký krok vpred, zatiaľ čo Kanadský úrad pre poistenie, ktorý zastupuje poisťovateľov domácností, automobilov a firiem, ju označil za ambicióznu.



Medzi ciele vládnej stratégie patrí aj zvýšenie povedomia Kanaďanov o rizikách prírodných katastrof v ich komunitách, zriadenie 15 nových mestských národných parkov, zachovanie 30 percent kanadskej pôdy a vôd s cieľom zastaviť stratu biodiverzity a zabránenie všetkým budúcim úmrtiam v dôsledku extrémnych horúčav.



Podľa vyhlásenia vlády by adaptačné opatrenia mohli priniesť úspory až 15 kanadských dolárov za každý vynaložený dolár.



Len nové stavebné normy v protipožiarnych a záplavových oblastiach by podľa vlády ušetrili približne 4,7 miliardy kanadských dolárov ročne. Uvádza sa tiež, že mestské lesy v Toronte - najväčšom kanadskom meste - znížili náklady na chladenie, zlepšili kvalitu ovzdušia a znížili zaťaženie kanalizácie slúžiacej na dažďovú vodu.



Tento nový plán - v hodnote 1,6 miliardy kanadských dolárov (1,2 miliardy eur) - nadväzuje na projekt za viac ako osem miliárd kanadských dolárov, ktoré Ottawa vyčlenila od roku 2009 na prispôsobenie sa zmene klímy a pomoc pri katastrofách.