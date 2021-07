Kanada má prvú generálnu guvernérku inuitského pôvodu

Ottawa 27. júla (TASR) - Novou generálnou guvernérkou a predstaviteľkou britskej kráľovnej Alžbety II. v Kanade sa v pondelok - zložením prísahy - stala Mary Simonová, ktorá je vôbec prvou obyvateľkou inuitského pôvodu v tejto funkcii. Informovala o tom agentúra AFP.



"Som poctená... a pripravená byť prvou zástupkyňou pôvodných obyvateľov na poste generálnej guvernérky Kanady," uviedla v pondelok Simonová vo svojom prvom oficiálnom prejave na ceremónii v kanadskom Senáte v Ottawe. "Budem sa snažiť prepájať rôznorodé prostredia a kultúry, ktoré odrážajú jedinečnosť a možnosti našej skvelej krajiny," uviedla 74-ročná Simonová. Prisľúbila, že sa stretne s Kanaďanmi v každej provincii i každom teritóriu, aby "z prvej ruky zistila", s akými problémami zápasia.



Ceremóniu, na ktorej zložila Simonová prísahu, sprevádzali vystúpenia domorodých umelcov. Obvykle sú na takejto slávnosti stovky účastníkov, tentokrát však na ňu bolo z dôvodu protipandemických opatrení celkovo pozvaných len 44 ľudí vrátane kanadského premiéra Justina Trudeaua či Simonovej manžela.



Mary Simonová sa vo svojom prejave zasadila aj za ochranu životného prostredia a zmierovanie s pôvodnými obyvateľmi. "Kanada mnohé roky zažíva mimoriadne silné dôsledky zmeny podnebia, pretože Arktída sa otepľuje rýchlejšie ako takmer ktorékoľvek iné miesto na planéte," uviedla.



Nová generálna guvernérka pochádza z oblasti Nunavik ležiacej v severnej časti provincie Québec. Hovorí plynulo angličtinou a inuktitutštinou, nie však francúzštinou, ktorá je spolu s angličtinou úradným jazykom Kanady. Simonová v tejto súvislosti zopakovala svoje odhodlanie naučiť sa tento jazyk. Jej vymenovanie do funkcie generálnej guvernérky sa všeobecne stretlo s pochvalnými reakciami, práve jej nedostatočná znalosť francúzštiny však niektorých obyvateľov pobúrila a to obzvlášť v kanadsky hovoriacom Québecu, približuje AFP.



"Potrebujeme ľudí, ako je pani Simonová, keďže potrebujeme ľudí, ktorí stavajú mosty a spájajú nás," povedal premiér Trudeau, ktorý už 6. júla oznámil Simonová sa stane generálnou guvernérkou.



Mary Simonová na poste generálnej guvernérky nahradila Julie Payettovú, ktorá rezignovala v januári pre obvinenia z neprimeraného správania. Funkciu následne, od januára doteraz, zastával predseda kanadského najvyššieho súdu Richard Wagner. Ako generálna guvernérka bude Simonová zastupovať v Kanade hlavu štátu kráľovnú Alžbetu II.



Simonová sa stala generálnou guvernérkou v čase, keď sa Kanada opäť vyrovnáva so svojou koloniálnou históriou. V posledných týždňoch boli totiž objavené stovky hroboch detí pôvodných obyvateľov na pozemkoch bývalých internátnych cirkevných škôl určených pre tieto deti. Cieľom týchto škôl bola asimilácia pôvodného obyvateľstva. Nútene bolo do nich zapísaných približne 150.000 detí indiánov, Inuitov a Métisov. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka. Naučiť sa mali, naopak, tradície európskych kolonialistov.