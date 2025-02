Kanada má záujem o rozšírenie protiraketového štítu Iron Dome

Ottawa 7. februára - Kanadský minister obrany Bill Blair vo štvrtok uviedol, že Kanada je pripravená pripojiť sa k americkému systému protivzdušnej obrany Železná kupola (Iron Dome) a rozšíriť ho na svoje územie. TASR o tom informuje poľa správy agentúry AFP.



Blair v telefonáte s novinármi na záver cesty do Washingtonu zdôraznil, že Kanada je už teraz "dôležitým partnerom" USA v rámci spoločnej obrany Severnej Ameriky. Je súčasťou NATO a tiež programu protivzdušnej obrany NORAD.



"Úprimne povedané, integrovaný systém protiraketovej obrany pre celú Severnú Ameriku je vec, ktorá má zmysel pre všetkých" a nemusí sa zastaviť na americko-kanadskej hranici, uviedol Blair. "Dokázali sme, že sme pripraveným a ochotným partnerom a že máme aliancii čo ponúknuť," zdôraznil minister.



Trump minulý týždeň nariadil ministrovi obrany, aby do 60 dní predložil plán realizácie "protiraketového obranného štítu novej generácie". Jeho úlohou bude chrániť pred balistickými, hypersonickými a modernými raketami s plochou dráhou letu, a to aj prostredníctvom vývoja vesmírnych záchytných zariadení.



Systém protivzdušnej obrany pod názvom Železná kupola (Iron Dome) dlhodobo chráni Izrael. Návrh vyvolal kritiku v súvislosti s očakávanými nákladmi. Systém je zároveň určený výhradne pre hrozby krátkeho dosahu a nie je vhodný na obranu proti medzikontinentálnym raketám.



Blairove pripomienky k rozšíreniu vojenskej spolupráce medzi USA a Kanadou prichádzajú v čase, keď sú vzťahy medzi krajinami napäté pre Trumpove hrozby zavedenia vysokých ciel na kanadský tovar.