Kanada mierne uvoľňuje obmedzenia na hraniciach

Toronto 8. júna (TASR) - Kanada mierne uvoľnila obmedzenia na hraniciach, zavedené z dôvodu pandémie nového koronavírusu, a umožní najbližším príbuzným kanadských občanov alebo ľudí s trvalým pobytom prísť do krajiny. V pondelok to oznámil premiér Justin Trudeau, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AP.



Trudeau zdôraznil, že každý človek vstupujúci do krajiny musí ísť na 14 dní do karantény, inak mu hrozia závažné pokuty.



Minister pre prisťahovalectvo Marco Mendicino uviedol, že táto stanovená výnimka sa vzťahuje na manželov, manželky, partnerov v spoločnej domácnosti, vyživované deti, rodičov a zákonných zástupcov osôb. Minister dodal, že v Kanade budú musieť zostať najmenej 15 dní.



Kanada dosiaľ umožňovala vstup do krajiny iba Kanaďanom a ľuďom s trvalým pobytom, pretože od marca mala hranice zatvorené pre všetky cesty, ktoré neboli označené za nevyhnutné.