Kanadský minister financií Bill Morneau odstupuje z funkcie

Ottawa 18. augusta (TASR) – Kanadský minister financií Bill Morneau dnes ohlásil svoju rezignáciu. Jeho rozhodnutie nasleduje po etickom škandále a údajných nezhodách s premiérom Justinom Trudeauom týkajúcich sa výdavkov na oživenie ekonomiky zasiahnutej koronavírusovou pandémiou, informovala tlačová agentúra AFP.



Morneau, ktorý zastával tento ministerský post od roku 2015, podľa vlastného vyjadrenia premiéra informoval, že v nasledujúcich voľbách nebude kandidovať a že jeho post je treba obsadiť novým ministrom s dlhodobou vyhliadkou.



„Ako sa posúvame do ďalšej fázy v boji proti pandémii a pripravujeme cestu k obnoveniu ekonomiky, musíme si uvedomiť, že tento proces potrvá ešte mnoho rokov. Nastal preto správny čas pre nového ministra financií, ktorý sa ujme tejto neľahkej úlohy," povedal Morneau na tlačovej konferencii.



„Toto je dôvod, prečo odstupujem z postu ministra financií, aj ako člen parlamentu," spresnil 57-ročný politik.



Morneau dodal, že sa hodlá uchádzať o miesto generálneho tajomníka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.



Kanadské médiá počas uplynulého týždňa prinášali správy o údajnom rozpore medzi Morneauom a Trudeauom v súvislosti so spôsobom oživenia kanadského hospodárstva oslabeného koronavírusovou pandémiou. Deficit vládneho rozpočtu sa dostal na úroveň viac než 340 miliárd kanadských dolárov.



Morneau čelí vyšetrovaniu v súvislosti so svojimi väzbami na charitatívnu organizáciu, ktorú vláda poverila rozdelením pomoci pre mladých Kanaďanov v časoch pandémie.



Post ministra financií je momentálne jedným z najdôležitejších v kanadskej vláde, keďže krajina prechádza najzávažnejšou ekonomickou krízou od druhej svetovej vojny.



Trudeau vo vyhlásení poďakoval Morneauovi za vytvorenie odolnej a spravodlivej ekonomiky, z ktorej profituje každý.



Miestne médiá označujú za jeho možných nástupcov vo funkcii vicepremiérku Chrystiu Freelandovú, šéfa kanadskej diplomacie Francoisa-Philippa Champagnea a predsedu finančnej rady Jeana-Yvesa Duclosa.