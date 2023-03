Kanada: Muž vrazil autom do chodcov na chodníku zámerne

Ottawa 14. marca (TASR) - Muž, ktorý v pondelok v kanadskom meste Amqui v provincii Quebec autom vrazil do chodcov pri ceste, konal úmyselne. Zrážka si vyžiadala dve obete. V utorok to uviedla miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Incident sa odohral v pondelok po 15.00 h miestneho času v Amqui, asi 350 kilometrov severovýchodne od mesta Quebec. Podľa svedkov vodič vrazil pick-upom do niekoľkých ľudí na chodníku pri miestnom malom pivovare, následne pokračoval po ceste ďalších 400 až 500 metrov a narazil do ďalších osôb.



Polícia krátko po nehode zadržala podozrivého 38-ročného muža. Zrážku neprežili dvaja muži - šesťdesiatnik a sedemdesiatnik, ďalších deväť osôb vrátane troch detí je zranených.



"Vyšetrovanie ukazuje, že (jeho) čin bol zámerný," povedal hovorca polície. Dodal, že podozrivý muž si chodcov vybral náhodne a s políciou pri vyšetrovaní spolupracuje. Motív jeho konania však zatiaľ nie je známy.