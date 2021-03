Muža, ktorý použil dodávku na zavraždenie chodcov, uznali za vinného

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Toronto 3. marca (TASR) - Alek Minassian, ktorý priznal použitie dodávky ako zbrane pri zavraždení desiatich chodcov v kanadskom meste Toronto, bol v stredu na súde uznaný za vinného.Muž čelil desiatim bodom obžaloby z prvostupňovej vraždy a 16 bodom obžaloby z pokusu o vraždu. K útoku dodávkou došlo 23. apríla 2018 a prípad pritiahol pozornosť na internetový svet sexuálnej osamelosti, hnevu a mizogýnie, píše tlačová agentúra AFP.Minassianov obhajca na súde argumentoval, že jeho klient nevedel, že to, čo robí, je zlé, lebo trpí poruchou autistického spektra. Minassian vyhlásil, že sa necíti vinný, a jeho obhajca tvrdil, že muž nenesie trestnoprávnu zodpovednosť za svoje činy.Sudkyňa Anne Molloyová povedala, že mužovi obhajcovia nedokázali, že nie je za svoje činy trestnoprávne zodpovedný. Podľa nej je nepochybné, že svoj čin plánoval a bol zámerný a plne si svoje konanie uvedomoval. "" uviedla Molloyová. Podľa nej chcel muž na seba sústrediť pozornosť verejnosti a aj ho tešila.Sudkyňa obžalovaného vo svojom verdikte nemenovala a vyjadrila nádej, že sa jeho meno už viac nebude uvádzať.Minassian (28) polícii povedal, že patrí k online skupine sexuálne frustrovaných mužov a z nich niektorí plánovali útoky na ľudí, ktorí majú sexuálny život. Polícii priznal, že vrážal prenajatou dodávkou do davu chodcov v rušnej severnej štvrti Toronta. Zomrelo osem žien a dvaja muži vo veku 22 až 94 rokov.Minassian, ktorý podľa svojich slov nikdy nemal partnerku a je panic, polícii priznal, že prenajatú dodávku použil ako zbraň a chcel ostatných povzbudiť k ďalším útokom.Samého seba označil za člena "", online subkultúry, ktorú dávajú do spojitosti s inými útokmi v amerických štátoch Kalifornia a Florida. Táto subkultúra propaguje myšlienku, že muži majú právo mať sex so ženami.