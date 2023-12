Ottawa 1. decembra (TASR) - Kanada nakúpi do 16 špionážnych lietadiel od spoločnosti Boeing. Chce nimi nahradiť svoju starnúcu letku, ale aj čeliť čoraz skrytejším a smrtiacim technológiám nepriateľov pri svojom pobreží či v zahraničí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP citujúc tamojších predstaviteľov.



Lietadlá P-8A Poseidon, ktoré už teraz používa aliancia spravodajských služieb Five Eyes, kam okrem Kanady patria aj USA, Británia, Austrália a Nový Zéland, budú stáť 10,4 miliardy kanadských dolárov (vyše sedem miliárd eur).



Do Kanady by mali byť dodávané od roku 2026, pričom do roku 2033 už budú plne funkčné. Nahradia tak tamojšie súčasné námorné hliadkovacie lietadlá CP-140 Aurora, ktoré sú v prevádzke už viac ako 40 rokov a v roku 2030 majú byť vyradené.



Kanadský minister obrany Bill Blair na tlačovej konferencii povedal, že lietadlá typu Aurora "svoju prácu odviedli dobre".



Dodal však, že "nepriatelia používajú čoraz sofistikovanejšie, skrytejšie a smrtiace" technológie, takže je potrebné tieto lietadlá nahradiť. Nové lietadlá budú podľa neho odhaľovať nelegálny rybolov, obchodovanie s drogami či znečisťovateľov, ako aj pátrať po ponorkách a lodiach v Arktíde aj na zahraničných misiách.