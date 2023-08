Kanada nasadí armádu do boja s požiarmi v provincii Britská Kolumbia

Ottawa 21. augusta (TASR) - Kanada sa rozhodla nasadiť armádu do boja s rozsiahlymi lesnými požiarmi v provincii Britská Kolumbia na západe krajiny. Oznámil to v nedeľu kanadský premiér Justin Trudeau, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Trudeau uviedol, že kanadskú vládu o takúto pomoc požiadala regionálna vláda v Britskej Kolumbii. Táto provincia zažíva najhoršie lesné požiare vo svojich dejinách. Situáciu zhoršuje suché a veterné počasie. Evakuáciu tam úrady do sobotného večera nariadili vyše 35.000 ľuďom. Ďalším 30.000 obyvateľom oznámili, aby boli v režime pohotovosti, a teda pripravení svoje domovy opustiť. Úrady v tejto provincii ešte v piatok vyhlásili núdzový stav.



Jeden z požiarov vyčíňa v okolí mesta Kelowna, ležiaceho asi 300 kilometrov východne od Vancouveru, s približne 150.000 obyvateľmi. Ďalšie požiare, ktoré zhoršilo veľké sucho, sú hlásené bližšie pri hraniciach s USA či na severozápade Severnej Ameriky.



Vládni predstavitelia na sobotňajšej tlačovej konferencii oznámili nariadenie, ktorého cieľom je zastaviť príchod návštevníkov do oblasti. Zakazuje im ubytovať sa v hoteloch a iných zariadeniach dočasného ubytovania. Okrem mesta Kelowna sa týka aj ďalších miest v oblasti. Premiér Britskej Kolumbie David Eby informoval, že cieľom je uvoľniť ubytovanie pre evakuovaných a hasičov. Odhad počtu zničených budov a škôd na majetku dosiaľ úrady neposkytli.



Kanada zažíva "rekordnú" sezónu lesných požiarov, ktoré podľa oficiálnych odhadov spálili už vyše 14 miliónov hektárov územia. Je to približne rozloha Grécka a takmer dvojnásobok doterajšieho rekordu 7,3 milióna hektárov. O život pri požiaroch dosiaľ prišli prinajmenšom štyria hasiči. Vládni predstavitelia predpokladajú, že obdobie požiarov by sa mohlo z dôvodu extrémneho sucha predĺžiť až do jesene.