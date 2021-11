Kanada nebude vracať do USA žiadateľov o azyl

Toronto 23. novembra (TASR) - Kanada sa rozhodla upustiť od opatrenia zavedeného pre pandémiu koronavírusu, na ktorého základe vracala späť do Spojených štátov žiadateľov o azyl snažiacich sa dostať sa do Kanady cez oficiálne hraničné priechody. V pondelok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na kanadský vládny dokument.



Kanada od marca 2020 do polovice októbra tohto roku otočila späť do Spojených štátov najmenej 544 žiadateľov o azyl. Toto opatrenie pritom bolo podľa Kanady potrebné vzhľadom na zdravotné riziko, ktoré počas pandémie koronavírusu pretrvávalo.



Vláda zatiaľ nešpecifikovala, prečo sa práve teraz rozhodla upustiť od tohto opatrenia, a ani to, či budú pre nezaočkovaných žiadateľov o azyl odteraz platiť nejaké karanténne opatrenia.



"Je to úľava, vidieť, že opatrenia pre utečencov sú viac v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Myslím si, že bolo jasné, že verejné zdravie a ochrana utečencov môžu koexistovať," uviedla právnička špecializujúca sa na problematiku migrácie Maureen Silcoffová, ktorá sa rozhodla pre toto opatrenie súdiť s kanadskou vládou.



Podľa Silcoffovej nedáva zmysel, aby vláda povolila do krajiny vstup turistom, s čím prednedávnom začala, a pritom bránila vstupu ľudom, ktorí hľadajú ochranu.



Z toho opatrenia existovali aj výnimky a kanadská vláda v auguste povolila niektorým žiadateľom o azyl, ktorých vrátili do USA, aby sa vrátili do Kanady a podali si žiadosť o status utečenca. Spravila tak v rám tzv. riadeného prístupu k opätovnému otvoreniu hraníc.



Kanada má s USA dohodu o bezpečnej tretej krajine - na jej základe sú žiadatelia o azyl, ktorí sa snažia o prekročenie kanadských hraníc, vracaní späť do Spojených štátov.



USA tak umiestnili do amerických táborov pre utečencov v súvislosti s týmto kanadským opatrením neznámy počet žiadateľov o azyl v Kanade, pričom najmenej dvaja boli deportovaní do svojej domovskej krajiny, uviedli právnici, ktorí sa zaoberali ich prípadmi.