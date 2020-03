Kanada nesúhlasí s plánom USA poslať na spoločné hranice vojakov

Ottawa 26. marca (TASR) - Kanada nesúhlasí s plánmi USA poslať na spoločné hranice vojakov, ktorí by mali zadržiavať možných šíriteľov koronavírusu. Povedal to vo štvtok kanadský premiér Justin Trudeau, informovala agentúra AFP.



Trudeau reagoval na správy kanadskej spravodajskej stanice Global News, podľa ktorej Biely dom plánuje na hranice vyslať vojakov, aby zadržali každého, kto sa pokúsi prekročiť hranice.



Hranice medzi Kanadou a USA, ktoré majú celkovú dĺžku takmer 8900 kilometrov, boli uzavreté v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2.



Kanada a Spojené štáty majú podľa Trudeaua najdlhšie spoločné hranice na svete, ktoré nie sú vojensky strážené. "Je v záujme oboch strán, aby to tak aj zostalo," povedal kanadský premiér a dodal, že o celej záležitosti s USA komunikuje.



Kanadská vláda zdôraznila, že prúdenie ľudí a tovarov cez hranice "prináša obrovský úžitok obom krajinám a ich hospodárstvam".



Za bežných okolností každodenne prechádza cez americko-kanadské hranice približne 400.000 ľudí a tovar v hodnote dve miliardy dolárov (viac ako 1,8 miliardy eur).



USA chcú podľa Global News na hranice poslať necelú tisícku vojakov, ktorí budú umiestnení vo vzdialenosti 30 kilometrov od hraníc medzi oficiálnymi hraničnými prechodmi. Majú spolupracovať s príslušníkmi americkej pohraničnej stráže.



Kanadská vicepremiérka Chrystia Freelandová povedala, že Ottawa "rozhodne" odmieta tento návrh a pripomenula, že Kanada a USA sú "blízki vojenskí spojenci" v rámci Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) a NATO.