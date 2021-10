Nezaočkovaní štátni zamestnanci Kanady dostanú neplatené voľno

Ottawa 6. októbra (TASR) - Kanadskí štátni zamestnanci, vojaci a policajti, ktorí nebudú do 29. októbra plne zaočkovaní proti novému koronavírusu, dostanú neplatené voľno. Výnimka sa bude vzťahovať len na osoby, ktoré sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov.



Od 30. októbra zároveň budú musieť negatívny výsledok testu alebo očkovací certifikát predkladať aj ľudia cestujúci vlakmi, vnútroštátnymi letmi či výletnými loďami. Oznámili to v stredu kanadské úrady, na ktoré sa odvolali agentúry AFP a Reuters.



Od 30. novembra cestujúcim nebude stačiť len negatívny výsledok testu a nevyhnutný bude už aj pre nich doklad o absolvovaní vakcinácie. Výnimku budú mať deti mladšie ako 12 rokov, keďže túto vekovú skupinu zatiaľ v krajine neočkujú.



Takzvaná proočkovacia politika, ktorú navrhol počas nedávnej predvolebnej kampane premiér Justin Trudeau, sa týka približne 300.000 štátnych zamestnancov. Jej pravidlá sa budú prehodnocovať každých šesť mesiacov a v platnosti zostanú dovtedy, kým to bude potrebné, uvádza Reuters. Trudeau pritom varoval, že za sfalšovanie očkovacieho statusu budú hroziť "vážne následky".



"Tieto zodpovedné, praktické a prísne kroky... ochránia Kanaďanov, zabránia preťaženiu nášho zdravotníctva, umožnia našim deťom naďalej chodiť do školy (a) urýchlia oživenie našej ekonomiky," povedala na tlačovej konferencii vicepremiérka Chrystia Freelandová. Dodala, že opatrenia zaistia aj to, že menšina ľudí - tí, čo sú proti očkovaniu - nebude môcť sabotovať oživenie hospodárstva.



Plne zaočkovaných proti covidu je viac ako 82 percent Kanaďanov nad 12 rokov, pričom aspoň jednu dávku vakcíny už dostalo 88 percent ľudí.