Kanada obvinila expolicajta zo zasahovania do záležitostí v mene Číny

Ottawa 22. júla (TASR) - Kanadské úrady zatkli policajta vo výslužbe, ktorého obvinili zo sprisahania a zahraničného zasahovania do domácich záležitostí v prospech Číny. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Kanadská polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že 60-ročný expolicajt William Majcher bol obvinený z využívania "svojich znalostí a rozsiahlej siete kontaktov v Kanade na získavanie spravodajských informácií alebo služieb v prospech Čínskej ľudovej republiky".



Kanadské úrady Majchera vyšetrujú od jesene 2021. Domnievajú sa, že "prispel k úsiliu čínskej vlády identifikovať a zastrašiť osobu mimo pôsobnosti kanadského práva".



Expolicajt bol členom Kanadskej kráľovskej jazdnej polície (RCMP) do roku 2007.



Ako v tejto súvislosti poznamenala AFP, Ottawa a Peking sú v spore od roku 2018, keď bola vo Vancouveri na základe amerického zatykača zatknutá finančná riaditeľka spoločnosti Huawei a v Číne boli v rámci zjavnej odvety zadržaní dvaja kanadskí občania.



Hoci všetky tri zadržané osoby boli odvtedy prepustené, napätie medzi oboma krajinami pretrváva, pričom Peking obviňuje Ottawu z toho, že sa prispôsobuje politike Washingtonu voči Číne, a Ottawa pravidelne obviňuje Peking zo zasahovania do kanadských vnútroštátnych záležitostí.



Podozrenia z čínskeho zasahovania do posledných dvoch federálnych volieb v Kanade dostali v posledných mesiacoch vládu premiéra Justina Trudeaua pod tlak.



Správa, ktorú v máji zverejnil kanadský osobitný vládny spravodajca, konštatuje, že Čína sa skutočne snažila zasahovať do týchto volieb, ale nepodarilo sa jej ovplyvniť ich výsledky. Peking tieto obvinenia opakovane poprel.



V tom istom mesiaci Kanada oznámila vyhostenie čínskeho diplomata obvineného zo snahy o zastrašenie kanadského poslanca, ktorý kritizoval Peking.