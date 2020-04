Kanada považuje ochranné masky z Číny za nevhodné pre zdravotníkov

Montreal 25. apríla (TASR) - Kanadská vláda v piatok vyhlásila, že milión masiek KN95 dovezených z Číny nespĺňa prísne normy, a preto ich nemožno distribuovať medzi zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú v čase epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 v prvej línii.



Kanadská agentúra pre verejné zdravie "zistila, že približne jeden milión masiek KN95 nie je v súlade so špecifikáciami zdravotníckych zariadení," uviedol jej hovorca pre AFP.



"Tieto položky neboli distribuované do provincií a teritórií pre zdravotníkov," vyhlásil hovorca, podľa ktorého sa posudzuje použitie zakúpených masiek v iných zariadeniach ako zdravotníckych.



Agentúra v súčasnosti kontroluje milióny ďalších respirátorov a masiek typu N95, informovala kanadská ministerka pre verejné služby a verejné obstarávanie Anita Anandová.



Medzitým sa výroba masiek a iných zdravotníckych potrieb rozbieha aj v Kanade, a to na základe zmlúv podpísaných tento týždeň s tromi kanadskými spoločnosťami. Ide o výrobu 16 miliónov tvárových štítov pre lekárov a zdravotníkov.



Kanada eviduje vyše 44.000 pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2. Chorobe COVID-19, ktorú tento koronavírus spôsobuje, podľahlo vyše 2200 ľudí a viac ako 15.000 sa z nej vyliečilo.