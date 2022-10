Kanada ohlásila ďalší balík vojenskej pomoci Ukrajine

Ottawa 13. októbra (TASR) - Ďalšiu vojenskú pomoc – tentoraz v hodnote 47 miliónov dolárov – venuje kanadská vláda Ukrajine, ktorá sa už viac než sedem mesiacov bráni ruskej agresii. Nový balík pomoci zahŕňa dodávky delostreleckej munície, sofistikovaných kamier pre drony, zimného oblečenia či satelitných komunikačných zariadení. TASR správu prevzala vo štvrtok z kanadskej televízie CBC.



Celková výška vojenskej pomoci, ktorú Kanada už poskytla alebo prisľúbila Ukrajine od začiatku ruskej invázie, sa tak vyšplhala na približne 435 miliónov amerických dolárov.



Nový, 47-miliónový balík pomoci ohlásila v stredu kanadská ministerka obrany Anita Anandová. Jeho hlavnú časť tvorí munícia pre húfnice zo zásob kanadských ozbrojených síl (15,2 milióna), 400.000 kusov zimného oblečenia (15 miliónov) pre ukrajinských vojakov a špecializované kamery pre drony a zariadenia pre družicovú komunikáciu (15,3 milióna).



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v nedávnom liste žiadal kanadskú liberálnu vládu o dodávky zimného oblečenia pre ukrajinskú armádu, ako aj o ďalšie obrnené vozidlá a húfnice. Takúto techniku však nateraz Ottawa neposkytne, pretože by ju musela vziať z vlastných armádnych skladov.



Kanada už v utorok – po pondelkovej masívnej vlne ruských raketových a dronových útokov na mestá po celej Ukrajine – oznámila, že vyšle do Poľska 40 vojenských inštruktorov, ktorí tam budú učiť ukrajinských vojakov používať sofistikované detekčné zariadenia.



Kanadská armáda okrem toho poskytuje svoje vojenské transportné lietadlá C-130J na prepravu západnej vojenskej pomoci na hranice Ukrajiny.



Väčšina doterajšej kanadskej vojenskej pomoci Kyjevu bola venovaná na nákup 39 nových obrnených podporných vozidiel, z ktorých časť by mala byť doručená na Ukrajinu práve v týchto dňoch, uvádza stanica CBC.