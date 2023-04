Kanada ohlásila ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Ottawa 21. apríla (TASR) - Kanada ohlásila v piatok ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 39 miliónov kanadských dolárov (26,27 milióna eur). Zahŕňať má 40 ostreľovacích pušiek a muníciu, 16 rádiokomunikačných zariadení aj príspevok do fondu NATO určený na pomoc Kyjevu v boji proti ruskej agresií.



Novú vojenskú pomoc oznámila kanadská ministerka obrany Anita Anandová na leteckej základni Ramstein v Nemecku, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Pušky a muníciu dodá kanadská spoločnosť Prairie Gun Works, zatiaľ čo rádiokomunikačné zariadenia budú od americkej spoločnosti L3Harris Technologies (LHX.N), spresnil kanadský rezort obrany.



Súčasťou pomoci je aj príspevok do fondu NATO vo výške zhruba 34,6 milióna kanadských dolárov (23,31 milióna eur). Ten má Ukrajine pomôcť zaobstarať si pohonné látky a pokryť aj ďalšie potreby.



"Dary a podpora, ktoré dnes oznámila Kanada, pomôžu zabezpečiť, aby Ukrajina mala to, čo potrebuje na obranu svojej suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti," uviedla Anandová, ktorá sa v piatok na základni Ramstein zúčastňuje na stretnutí zástupcov krajín tzv. Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny.



Kanada patrí k najoddanejším podporovateľom Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie už vyčlenila na pomoc tejto krajine miliardy kanadských dolárov; z toho vyše miliardu priamo na vojenskú pomoc.



Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny je iniciatíva viac ako 50 krajín vrátane všetkých členov NATO, ktoré podporujú Ukrajinu posielaním vojenského vybavenia, aby sa dokázala brániť voči ruskej okupácii. Prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo vlani 26. apríla na americkej leteckej základni vzdušných síl USA Ramstein v Nemecku.