Otvorenie filmového festivalu v Toronte narušil propalestínsky protest

Toronto 6. septembra (TASR) - Propalestínski demonštranti vo štvrtok večer narušili otvárací príhovor riaditeľa Medzinárodného filmového festivalu v Toronte pokrikmi "Zastavte genocídu", píše TASR podľa správy agentúry AP.



Štyria protestujúci počas úvodného premietania komédie Davida Gordona Greena Nutcrackers prešli stredovou uličkou divadla Princess of Wales Theatre s transparentmi a rozsvietenými baterkami. Kričali heslá vyzývajúce festival na prerušenie stykov so sponzorom festivalu Royal Bank of Canada.



"RBC financuje genocídu," kričali demonštranti s odkazom na väzby banky s Izraelom a prebiehajúcu vojnu v Pásme Gazy, informoval americký magazín Variety.



Riaditeľ festivalu Cameron Bailey, ktorý mal v tých chvíľach na javisku príhovor, sa na demonštrantov obrátil slovami: "Otvárame tu festival." A vyzval ich, aby od svojho konania upustili. Mnohí z divákov demonštrantov vypískali.



Protest trval niekoľko minút, demonštrantov následne vyviedla bezpečnostná služba. Na internet sa dostalo niekoľko videí zachytávajúcich tento incident.



Zástupcovia festivalu sa k udalosti nevyjadrili, banka RBC vydala vyhlásenie, v ktorom píše, že "je nešťastné, keď sa skupiny aktivistov pokúšajú obsadiť takúto významnú kultúrnu udalosť".



Banka RBC ešte v októbri 2023, tesne po útoku Hamasu zo 7. októbra, odoslala dary v hodnote viac než 1,25 milióna kanadských dolárov (vyše 800.000 eur) dvom izraelským filantropickým organizáciám a izraelskej organizácii zaoberajúcej sa odstraňovaním následkov katastrof, píše banka vo vlastných tlačových správach.



Propalestínska organizácia Just Peace Advocates banke vyčíta, že má podiel v hodnote niekoľko desiatok miliónov kanadských dolárov v spoločnosti Palantir Technologies, ktorá údajne poskytuje izraelským bezpečnostným zložkám prediktívny systém využívajúci umelú inteligenciu určený na identifikáciu ľudí na palestínskych územiach.



Proti banke RBC ako sponzorovi festivalu v Toronte sa vlani ozvali aj niektorí herci. Signatári otvoreného listu, pod ktorý sa podpísali aj herci Joaquin Phoenix či Rachel McAdamsová, kritizovali financovanie ropného a plynárenského priemyslu touto kanadskou bankou.