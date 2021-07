Kanada otvorí pozemné hranice pre zaočkovaných Američanov od 9.augusta

Ottawa 19. júla (TASR) - Plne zaočkovaní občania Spojených štátov a obyvatelia s trvalým pobytom v USA budú môcť od 9. augusta prejsť cez pozemné hranice do Kanady bez akýchkoľvek karanténnych opatrení aj v rámci cestovania, ktoré nie je nevyhnutné, oznámila v pondelok v Ottawe kanadská vláda. Informuje o tom agentúry AFP a AP.



Pozemné hranice medzi Spojenými štátmi a Kanadou, ktoré sú najdlhšie na svete, boli pre cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné, uzatvorené od polovice marca minulého roka v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Kanadská vláda oznámila, že od 9. augusta ruší povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých plne očkovaných občanov USA v prípade, ak sú zaočkovaní vakcínou schválenou pre použitie v Kanade.



Kanada otvorí hranice aj pre plne očkovaných cestujúcich z ostatných krajín sveta, a to od 7. septembra, píše AP. Kanadský minister pre bezpečnosť verejnosti Bill Blair uviedol, že dátum, kedy budú môcť plne zaočkovaní Kanaďania prekročiť pozemné hranice s USA, nie je doposiaľ známy. Letecky môže v súčasnosti do USA cestovať každý Kanaďan s negatívnym testom na covid, pripomína AP.