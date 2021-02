Kanada označila Proud Boys za teroristickú entitu

Na archívnej snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Ottawa 4. februára (TASR) - Kanadská vláda v stredu označila krajne pravicovú skupinu Proud Boys, ktorej členovia boli v dave ľudí, keď 6. januára vtrhol do sídla amerického Kongresu, za. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Vláda označila Proud Boys za násilnú, ktorej členoviaMinisterstvo pre bezpečnosť verejnosti v odôvodnení zaradenia Proud Boys medzi teroristické entity uviedlo, že Proud Boys útočili na protestujúcich z hnutia Black Lives Matter (BLM, Na životoch černochov záleží) a zohraliv smrtiacom útoku na Kapitol, sídlo Kongresu vo Washingtone.Skupina mužských šovinistov vznikla v roku 2016. Sú aktívni v Spojených štátoch a Kanade a do popredia sa dostali svojou agresivitou voči ľavicovým protestujúcim a demonštrantom za sociálnu spravodlivosť.Počas vlaňajšej prezidentskej kampane v USA Donald Trump odmietol priamo odsúdiť skupiny belošských rasistov, keď sa ho na to pýtal moderátor predvolebnej debaty. Trump tým vyvolal pobúrenie.Namiesto toho vyzval Proud Boys, aby. Mnohí kritici to vnímali ako šifrovanú výzvu na rasové násilie.Proud Boys sú jednou z 13 skupín zaradených v stredu na kanadský zoznam. Medzi nimi boli aj tri odnože teroristickej organizácie al-Káida a päť odnoží tzv. Islamského štátu.Na základe kanadského trestného zákona je teraz na zozname celkovo 73 teroristických entít (subjektov).Hoci byť členom takejto entity nie je automaticky zločin, banky im môžu zmrazovať účty a môžu byť obvinení z poskytovania materiálnej alebo finančnej podpory. Ďalej, jednotlivcom žiadajúcim vstup do Kanady môžu túto žiadosť odmietnuť, ak úrady zistia ich prepojenie na skupinu.Kanadský minister pre bezpečnosť verejnosti Bill Blair, ktorý nové zápisy do zoznamu oznámil, na Twitteri napísal, že označenia za teroristický subjekt pomôže úradom