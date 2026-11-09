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Kanada oznámila zavedenie nových sankcií proti Rusku
Kanada od roku 2014 uvalila sankcie na viac ako 3500 jednotlivcov či subjektov a vyše 700 plavidiel.
Autor TASR
Ottawa/Paríž 9. novembra (TASR) - Kanada v pondelok oznámila zavedenie nových sankcií proti Rusku. Stalo sa tak v čase, keď je šéfka kanadskej diplomacie Anita Anandová na stretnutí ministrov zahraničia krajín G7 v Paríži, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Kanada zaraďuje na zoznam ďalších 38 subjektov a 24 jednotlivcov s cieľom ďalej obmedziť vojenské kapacity Ruska zameriavaním sa na prvky jeho obranno-priemyselného komplexu vrátane subjektov zapojených do vývoja technológií pre balistické rakety a do ruských kybernetických aktivít,“ uviedlo vo vyhlásení kanadské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom nových sankcií je tiež ďalej zvýšiť náklady vedenia ruskej vojny proti Ukrajine.
„Spolu so svojimi spojencami a partnermi Kanada naďalej trvá na zvyšovaní tlaku na tých, ktorí umožňujú fungovanie ruskej vojnovej mašinérie a podporujú ju. Kanada bude naďalej stáť pri Ukrajine a spolupracovať s medzinárodnými partnermi na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru, ktorý je v súlade so zásadami Charty OSN,“ stálo vo vyhlásení.
Kanada od roku 2014 uvalila sankcie na viac ako 3500 jednotlivcov či subjektov a vyše 700 plavidiel podieľajúcich sa na narušovaní suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, ako aj na systematickom porušovaní ľudských práv.
„Kanada zaraďuje na zoznam ďalších 38 subjektov a 24 jednotlivcov s cieľom ďalej obmedziť vojenské kapacity Ruska zameriavaním sa na prvky jeho obranno-priemyselného komplexu vrátane subjektov zapojených do vývoja technológií pre balistické rakety a do ruských kybernetických aktivít,“ uviedlo vo vyhlásení kanadské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že cieľom nových sankcií je tiež ďalej zvýšiť náklady vedenia ruskej vojny proti Ukrajine.
„Spolu so svojimi spojencami a partnermi Kanada naďalej trvá na zvyšovaní tlaku na tých, ktorí umožňujú fungovanie ruskej vojnovej mašinérie a podporujú ju. Kanada bude naďalej stáť pri Ukrajine a spolupracovať s medzinárodnými partnermi na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru, ktorý je v súlade so zásadami Charty OSN,“ stálo vo vyhlásení.
Kanada od roku 2014 uvalila sankcie na viac ako 3500 jednotlivcov či subjektov a vyše 700 plavidiel podieľajúcich sa na narušovaní suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, ako aj na systematickom porušovaní ľudských práv.