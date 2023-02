Kanada pátra po troskách zostreleného neznámeho objektu

Ottawa 12. februára (TASR) - Kanada pátra po troskách neidentifikovaného lietajúceho objektu, ktorý v sobotu zostrelila nad územím kanadského Yukonského teritória americká stíhačka. Oznámil to v nedeľu kanadský premiér Justin Trudeau, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Na mieste sú pátračské tímy, ktoré sa snažia objekt nájsť a podrobiť ho analýze," uviedol Trudeau. Nenaznačil pritom, čo by zostrelený objekt mohol byť, no povedal, že "predstavoval dôvodnú hrozbu pre bezpečnosť civilného letectva".



"Bezpečnosť občanov je našou hlavnou prioritou, a preto som rozhodol o zostrelení tohto neidentifikovaného objektu," povedal Trudeau. Americká armáda objekt zostrelila na príkaz kanadského premiéra.



Táto akcia vo vzdušnom priestore Kanady sa odohrala deň po tom, ako americké lietadlá podnikli podobnú operáciu nad Aljaškou, kde taktiež zostrelili neznámy lietajúci objekt.



Vodca demokratickej väčšiny v americkom Senáte Chuck Schumer v nedeľu pre americkú televíziu ABC uviedol, že predstavitelia americkej národnej bezpečnosti sa domnievajú, že oba zostrelené objekty boli balóny. Boli však oveľa menšie ako čínsky balón, ktorý americká armáda zostrelila minulý víkend.



Biely dom k záležitosti uviedol len toľko, že objekt nedávno zostrelený nad Aljaškou sa nepodobal na čínsky balón.



Americké letectvo zostrelilo minulý víkend veľký biely balón, o ktorom sa Washington domnieva, že bol používaný na špionáž. Peking priznal, že balón pochádza z Číny, no trvá na tom, že mal civilné využitie, najmä v oblasti meteorológie.