< sekcia Zahraničie
Kanada plánuje nakúpiť lietadlá od švédskeho výrobcu Saab
Ottawa deklaruje, že chce obmedziť svoju závislosť od amerických zbrojárskych výrobcov.
Autor TASR
Ottawa 27. mája (TASR) - Kanada v stredu oznámila plán nakúpiť lietadlá včasnej výstrahy od švédskej spoločnosti Saab namiesto konkurenčných strojov od firiem Boeing a L3Harris. Ottawa deklaruje, že chce obmedziť svoju závislosť od amerických zbrojárskych výrobcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Kanadský premiér Mark Carney uviedol, že jeho vláda začala rokovať o obstaraní švédskych lietadiel GlobalEye, ktoré sú postavené na platforme kanadských luxusných strojov Bombardier Global 6500, čím podľa neho podporia domácu výrobu. Zhruba 20 percent komponentov je vyrobených v USA.
„Tento krok posilňuje strategickú autonómiu Kanady, vytvára pracovné miesta v Kanade a upevňuje pozíciu Kanady ako svetového lídra. Je to zároveň produkt, ktorý si vyberá mnoho kanadských partnerov vrátane Francúzska, Švédska a Spojených arabských emirátov,“ vyhlásil Carney.
Kanadská vláda už skôr avizovala, že má záujem o šesť lietadiel včasnej výstrahy. Okrem spoločnosti Saab prichádzali do úvahy aj stroje E-7 Wedgetail od Boeingu, pri ktorých však došlo k oneskoreniam a prekročeniu nákladov, a lietadlá Aeris X, ktoré vyrába L3Harris.
GlobalEye sú vybavené výkonným radarom. Dokážu zachytiť pohyb lietadiel a rakiet v okruhu stoviek kilometrov, zaznamenať aktivitu nepriateľov vo vzduchu alebo z lodí a nasmerovať stíhačky na ich ciele. Spoločnosť Saab sa uchádza aj o predaj svojich stíhačiek Gripen Kanade.
Švédsky premiér Ulf Kristersson rozhodnutie Ottawy privítal. „Prevádzkovaním systému GlobalEye Kanada posilňuje svoju schopnosť chrániť svoju suverenitu a zároveň prispieva ku kolektívnej obrane NATO, aj ako dôležitý prvok pre pozorovanie a kontrolu arktickej oblasti,“ uviedol v reakcii na sieti X.
V rámci diverzifikácie vojenských výdavkov mimo USA sa Kanada už vlani ako jediný neeurópsky štát pridala k obrannému programu Európskej únie SAFE, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty.
Zároveň má uzavretú zmluvu na nákup 88 stíhačiek F-35 od americkej spoločnosti Lockheed Martin. Avšak po tom, ako Spojené štáty uvalili minulý rok clá na dovoz kľúčových tovarov z Kanady, Carney požiadal armádu, aby zistila, či by nebolo možné počet objednaných strojov znížiť a časť nakúpiť od iného výrobcu. Vláda zatiaľ svoje rozhodnutie v tejto veci neoznámila.
Kanadský premiér Mark Carney uviedol, že jeho vláda začala rokovať o obstaraní švédskych lietadiel GlobalEye, ktoré sú postavené na platforme kanadských luxusných strojov Bombardier Global 6500, čím podľa neho podporia domácu výrobu. Zhruba 20 percent komponentov je vyrobených v USA.
„Tento krok posilňuje strategickú autonómiu Kanady, vytvára pracovné miesta v Kanade a upevňuje pozíciu Kanady ako svetového lídra. Je to zároveň produkt, ktorý si vyberá mnoho kanadských partnerov vrátane Francúzska, Švédska a Spojených arabských emirátov,“ vyhlásil Carney.
Kanadská vláda už skôr avizovala, že má záujem o šesť lietadiel včasnej výstrahy. Okrem spoločnosti Saab prichádzali do úvahy aj stroje E-7 Wedgetail od Boeingu, pri ktorých však došlo k oneskoreniam a prekročeniu nákladov, a lietadlá Aeris X, ktoré vyrába L3Harris.
GlobalEye sú vybavené výkonným radarom. Dokážu zachytiť pohyb lietadiel a rakiet v okruhu stoviek kilometrov, zaznamenať aktivitu nepriateľov vo vzduchu alebo z lodí a nasmerovať stíhačky na ich ciele. Spoločnosť Saab sa uchádza aj o predaj svojich stíhačiek Gripen Kanade.
Švédsky premiér Ulf Kristersson rozhodnutie Ottawy privítal. „Prevádzkovaním systému GlobalEye Kanada posilňuje svoju schopnosť chrániť svoju suverenitu a zároveň prispieva ku kolektívnej obrane NATO, aj ako dôležitý prvok pre pozorovanie a kontrolu arktickej oblasti,“ uviedol v reakcii na sieti X.
V rámci diverzifikácie vojenských výdavkov mimo USA sa Kanada už vlani ako jediný neeurópsky štát pridala k obrannému programu Európskej únie SAFE, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty.
Zároveň má uzavretú zmluvu na nákup 88 stíhačiek F-35 od americkej spoločnosti Lockheed Martin. Avšak po tom, ako Spojené štáty uvalili minulý rok clá na dovoz kľúčových tovarov z Kanady, Carney požiadal armádu, aby zistila, či by nebolo možné počet objednaných strojov znížiť a časť nakúpiť od iného výrobcu. Vláda zatiaľ svoje rozhodnutie v tejto veci neoznámila.